28 ноября 2023

В Тюмени для строительства развязки на Маяке изымут участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города (развязки, новостройки). Тюмень, мост, развязка
Всего под изъятие попадают 26 земельных участков Фото:

В Тюмени изымут участки для строительства развязки через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной. Соответствующий документ опубликован на официальный портале администрации города.

«Администрация города Тюмени сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд: земельного участка, адресным описанием: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, д. 2В, и объекта недвижимого имущества (нежилое здание — магазин), расположенного на указанном земельном участке. Изъятие земельного участка осуществляется в целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Строительство транспортной развязки через железную дорогу ‚Москва — Владивосток‘ в створе ул. Аккумуляторная“», — указано в опубликованном документе.

Как ранее сообщал мэр Тюмени Руслан Кухарук, развязка соединит район Маяк с Домом обороны. Разработку проектной документации планируют завершить в следующем году.

Агентство URA.RU писало, что в Тюмени изымут участки для строительства развязки на объездной. Всего планируют изъять 28 участков.

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В Тюмени изымут участки для строительства развязки через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной. Соответствующий документ опубликован на официальный портале администрации города. «Администрация города Тюмени сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд: земельного участка, адресным описанием: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, д. 2В, и объекта недвижимого имущества (нежилое здание — магазин), расположенного на указанном земельном участке. Изъятие земельного участка осуществляется в целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Строительство транспортной развязки через железную дорогу ‚Москва — Владивосток‘ в створе ул. Аккумуляторная“», — указано в опубликованном документе. Как ранее сообщал мэр Тюмени Руслан Кухарук, развязка соединит район Маяк с Домом обороны. Разработку проектной документации планируют завершить в следующем году. Агентство URA.RU писало, что в Тюмени изымут участки для строительства развязки на объездной. Всего планируют изъять 28 участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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