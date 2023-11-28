В Тюмени для строительства развязки на Маяке изымут участки

29 ноября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Всего под изъятие попадают 26 земельных участков Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени изымут участки для строительства развязки через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной. Соответствующий документ опубликован на официальный портале администрации города. «Администрация города Тюмени сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд: земельного участка, адресным описанием: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, д. 2В, и объекта недвижимого имущества (нежилое здание — магазин), расположенного на указанном земельном участке. Изъятие земельного участка осуществляется в целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Строительство транспортной развязки через железную дорогу ‚Москва — Владивосток‘ в створе ул. Аккумуляторная“», — указано в опубликованном документе. Как ранее сообщал мэр Тюмени Руслан Кухарук, развязка соединит район Маяк с Домом обороны. Разработку проектной документации планируют завершить в следующем году. Агентство URA.RU писало, что в Тюмени изымут участки для строительства развязки на объездной. Всего планируют изъять 28 участков.

В Тюмени изымут участки для строительства развязки через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной. Соответствующий документ опубликован на официальный портале администрации города. «Администрация города Тюмени сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд: земельного участка, адресным описанием: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, д. 2В, и объекта недвижимого имущества (нежилое здание — магазин), расположенного на указанном земельном участке. Изъятие земельного участка осуществляется в целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Строительство транспортной развязки через железную дорогу ‚Москва — Владивосток‘ в створе ул. Аккумуляторная“», — указано в опубликованном документе. Как ранее сообщал мэр Тюмени Руслан Кухарук, развязка соединит район Маяк с Домом обороны. Разработку проектной документации планируют завершить в следующем году. Агентство URA.RU писало, что в Тюмени изымут участки для строительства развязки на объездной. Всего планируют изъять 28 участков.