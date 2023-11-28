В Кургане отремонтирован обновленный Некрасовский мост

Подрядчик будет регулярно следить и очищать Некрасовский мост в рамках контракта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане полностью отремонтирован Некрасовский путепровод. Ремонт прошел в рамках гарантии, прописанной в контракте с подрядчиком, который выполнял капремонт моста ранее. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба администрации Кургана.

«В процессе эксплуатации в деформационные швы попала земля, сейчас они очищены и находятся в нормативном состоянии. В частности, подрядной организацией ООО „Альфа Строй“ в рамках гарантийных обязательств проведены мероприятия по устранению протечек в районе деформационных швов. В том числе в штатное положение установлены резиновые компенсаторы, проведены мероприятия по дополнительной гидроизоляции в зонах деформационных швов и цоколя барьерного ограждения», — пояснили в пресс-службе администрации города. Также отметили, что несущие конструкции моста не повреждены и находятся в работоспособном состоянии.

Кроме того, по данным мэрии, по контракту подрядчик будет регулярно очищать и поддерживать деформационные швы, а также откосы и подходы к путепроводу в состоянии по нормативам. Такие работы запланированы подрядной организацией и на 2024 год.

Ранее URA.RU писало, что администрации Кургана было поручено снова отремонтировать мост. Такое решение принято транспортной прокуратурой после проведения проверки.