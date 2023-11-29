Юрист назвал коварный штраф, который ожидает автомобилистов зимой

Автоюрист Радько: зимой автомобилисты не видят разметку

29 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Водители чаще всего нарушают требования дорожной разметки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зимой российские водители чаще всего получают штраф за несоблюдение дорожной разметки. Об этом рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько. «У нас на все обращают внимание дорожные камеры, а там скорость и разметка. Разметка чаще, потому что зимой по понятным причинам она незаметна. Камера знает, что там есть разметка, а водитель — нет. Поэтому он может поехать там, где разметка вроде в памяти обозначена, однако он ее не видит. Тем не менее водитель попадает на штраф», — сказал Сергей Радько. Автоюрист добавил, что у водителя есть возможность обжаловать подобный штраф. «Если на фотографиях будет видно, что разметка отсутствует, то можно подать жалобу. Но это крайне редко бывает. Тем более, что штраф за нарушение разметки составляет 500 рублей, и далеко не все готовы его обжаловать», — заключил собеседник агентства. Ранее стало известно, что с 1 декабря российских водителей начнут штрафовать за использование несезонных шин. Его размер составит 500 рублей.

Зимой российские водители чаще всего получают штраф за несоблюдение дорожной разметки. Об этом рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько. «У нас на все обращают внимание дорожные камеры, а там скорость и разметка. Разметка чаще, потому что зимой по понятным причинам она незаметна. Камера знает, что там есть разметка, а водитель — нет. Поэтому он может поехать там, где разметка вроде в памяти обозначена, однако он ее не видит. Тем не менее водитель попадает на штраф», — сказал Сергей Радько. Автоюрист добавил, что у водителя есть возможность обжаловать подобный штраф. «Если на фотографиях будет видно, что разметка отсутствует, то можно подать жалобу. Но это крайне редко бывает. Тем более, что штраф за нарушение разметки составляет 500 рублей, и далеко не все готовы его обжаловать», — заключил собеседник агентства. Ранее стало известно, что с 1 декабря российских водителей начнут штрафовать за использование несезонных шин. Его размер составит 500 рублей.