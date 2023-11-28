Блогер заявил о пропаже золота жены, погибшей в ДТП на свердловской трассе. Видео

28 ноября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

На Виктории Лещевой в момент аварии были украшения, которые после ее смерти пропали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У жительницы Краснотурьинска Виктории Лещевой, которая погибла в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, после аварии пропало золото — цепочка и кольцо с бриллиантами. Об этом рассказал ее муж, блогер Александр Лещев, у себя в соцсетях. «Когда Виктория Андреевна погибла в ужасной автокатастрофе, у нее была цепочка золотая и обручальная кольцо. По сути они не имеют значение, но обручальное кольцо, на котором сердце из бриллиантов, было подарено мне при [свадебной] церемонии. Я сказал об этом следователю, а она: „Да, да, да, да, разберемся“ — такой бардак! Мы к этому вернемся, у меня юристы заряжены, только ждут слова „старт“», — отметил Лещев у себя в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). После того, как блогер рассказал о пропаже золота, ему стали писать подписчики и рассказывать, что тоже сталкивались с случаями, когда после ДТП их родственников обкрадывали. Лещев пообещал, что не оставит это дело и найдет правду, ведь его покойная супруга снится и просит найти ее кольцо. Авария, в которой погибла Виктория Лещева, произошла 15 ноября на свердловской трассе. Девушка поехала в Екатеринбург по делам на автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек. Кроме Лещевой, скончались еще два мужчины — водители автобусов. Муж Виктории — блогер Александр Лещев активно расказывает о случившемся в своих соцсетях. В частности, он снял фильм с похорон супруги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У жительницы Краснотурьинска Виктории Лещевой, которая погибла в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, после аварии пропало золото — цепочка и кольцо с бриллиантами. Об этом рассказал ее муж, блогер Александр Лещев, у себя в соцсетях. «Когда Виктория Андреевна погибла в ужасной автокатастрофе, у нее была цепочка золотая и обручальная кольцо. По сути они не имеют значение, но обручальное кольцо, на котором сердце из бриллиантов, было подарено мне при [свадебной] церемонии. Я сказал об этом следователю, а она: „Да, да, да, да, разберемся“ — такой бардак! Мы к этому вернемся, у меня юристы заряжены, только ждут слова „старт“», — отметил Лещев у себя в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). После того, как блогер рассказал о пропаже золота, ему стали писать подписчики и рассказывать, что тоже сталкивались с случаями, когда после ДТП их родственников обкрадывали. Лещев пообещал, что не оставит это дело и найдет правду, ведь его покойная супруга снится и просит найти ее кольцо. Авария, в которой погибла Виктория Лещева, произошла 15 ноября на свердловской трассе. Девушка поехала в Екатеринбург по делам на автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек. Кроме Лещевой, скончались еще два мужчины — водители автобусов. Муж Виктории — блогер Александр Лещев активно расказывает о случившемся в своих соцсетях. В частности, он снял фильм с похорон супруги.