23 ноября 2023

Свердловский блогер, чья супруга погибла в ДТП, снял клип про похороны жены. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, розы, траур, прощание, цветы, похороны, память
Девушку похоронили 19 ноября Фото:

Блогер из Краснотурьинска Александр Лещев, чья супруга Виктория скончалась в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, опубликовал ролик с похорон любимой. На нем он показал весь процесс прощания, также в видео звучит последняя добавленная девушкой песня в соцсетях— кавер на музыку «Гостей из будущего» от группы «Моя Мишель» (в опубликованном агентством ролике песня заменена из-за закона об авторских правах — прим. URA.RU).

«Все, кто не смог приехать издалека или прийти попрощаться с моей любовью Викторией Андреевной, можете сегодня посмотреть ролик и помянуть. Сегодня 9 дней, вспомните хорошим словом», — написал Лещев в своих соцсетях. Похороны девушки прошли 19 ноября, а муж Александр установил скрытые камеры видеонаблюдения, чтобы вычислять тех, кто портит могилы его близких.

Авария, в которой погибла Виктория Лещева, произошла 15 ноября на свердловской трассе. Девушка поехала в Екатеринбург по делам на автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек. Кроме Лещевой, скончались оба водителя автобусов. Муж Виктории побывал на месте ДТП и выяснил, что на шинах общественного транспорта не было протекторов, при этом сама резина была не зимней. Александр активно освещал смерть жены, из-за чего некоторые подписчики обвинили его в хайпе.

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Блогер из Краснотурьинска Александр Лещев, чья супруга Виктория скончалась в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, опубликовал ролик с похорон любимой. На нем он показал весь процесс прощания, также в видео звучит последняя добавленная девушкой песня в соцсетях— кавер на музыку «Гостей из будущего» от группы «Моя Мишель» (в опубликованном агентством ролике песня заменена из-за закона об авторских правах — прим. URA.RU). «Все, кто не смог приехать издалека или прийти попрощаться с моей любовью Викторией Андреевной, можете сегодня посмотреть ролик и помянуть. Сегодня 9 дней, вспомните хорошим словом», — написал Лещев в своих соцсетях. Похороны девушки прошли 19 ноября, а муж Александр установил скрытые камеры видеонаблюдения, чтобы вычислять тех, кто портит могилы его близких. Авария, в которой погибла Виктория Лещева, произошла 15 ноября на свердловской трассе. Девушка поехала в Екатеринбург по делам на автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек. Кроме Лещевой, скончались оба водителя автобусов. Муж Виктории побывал на месте ДТП и выяснил, что на шинах общественного транспорта не было протекторов, при этом сама резина была не зимней. Александр активно освещал смерть жены, из-за чего некоторые подписчики обвинили его в хайпе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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