Украина не имеет плана дальнейших боевых действия против РФ на 2024 год. Об этом заявил депутат Верховной Рады Давид Арахамия.
«Если взять сейчас план, его, кстати, мы ждем на комитете уже много времени. <…> Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — заявил Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу «1+1».
Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в разговоре с зарубежными СМИ отмечал, что в ходе контрнаступления Украина «встала в тупик». Далее, уже в своем telegram-каналде он признался, что украинские войска испытывают трудности в боях с РФ. После этих слов в Верховной Раде призвали Залужного уйти со своего поста. Украина столкнулась с нехваткой военнослужащих и упадком боевого духа, сообщает Life. Правительство страны также скрывает огромные потери, передает MK.RU.
Украина не имеет плана дальнейших боевых действия против РФ на 2024 год. Об этом заявил депутат Верховной Рады Давид Арахамия. «Если взять сейчас план, его, кстати, мы ждем на комитете уже много времени. <…> Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — заявил Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу «1+1». Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в разговоре с зарубежными СМИ отмечал, что в ходе контрнаступления Украина «встала в тупик». Далее, уже в своем telegram-каналде он признался, что украинские войска испытывают трудности в боях с РФ. После этих слов в Верховной Раде призвали Залужного уйти со своего поста. Украина столкнулась с нехваткой военнослужащих и упадком боевого духа, сообщает Life. Правительство страны также скрывает огромные потери, передает MK.RU.