В Раде заявили об отсутствии у Украины планов боевых действий на 2024 год

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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Украина не имеет плана боевых действий на 2024 год, отметил Давид Арахамия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не имеет плана дальнейших боевых действия против РФ на 2024 год. Об этом заявил депутат Верховной Рады Давид Арахамия.

«Если взять сейчас план, его, кстати, мы ждем на комитете уже много времени. <…> Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — заявил Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в разговоре с зарубежными СМИ отмечал, что в ходе контрнаступления Украина «встала в тупик». Далее, уже в своем telegram-каналде он признался, что украинские войска испытывают трудности в боях с РФ. После этих слов в Верховной Раде призвали Залужного уйти со своего поста. Украина столкнулась с нехваткой военнослужащих и упадком боевого духа, сообщает Life. Правительство страны также скрывает огромные потери, передает MK.RU.

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Украина не имеет плана дальнейших боевых действия против РФ на 2024 год. Об этом заявил депутат Верховной Рады Давид Арахамия. «Если взять сейчас план, его, кстати, мы ждем на комитете уже много времени. <…> Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — заявил Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу «1+1». Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в разговоре с зарубежными СМИ отмечал, что в ходе контрнаступления Украина «встала в тупик». Далее, уже в своем telegram-каналде он признался, что украинские войска испытывают трудности в боях с РФ. После этих слов в Верховной Раде призвали Залужного уйти со своего поста. Украина столкнулась с нехваткой военнослужащих и упадком боевого духа, сообщает Life. Правительство страны также скрывает огромные потери, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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