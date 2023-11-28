Почему в конце года россиянам приходят большие счета за коммуналку

Эксперт по ЖКХ Рыбальченко: большие счета приходят из-за обмана соседей

29 ноября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Россияне вынуждены оплачивать высокие счета за коммуналку из-за недобросовестных соседей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В конце года россияне, проживающие в многоквартирных домах, могут получить квитанции за коммунальные услуги с повышенными счетами из-за перерасчета. Причина может заключаться в том, что в некоторых квартирах проживает большее количество людей, чем есть на самом деле. Об этом URA.RU рассказал инженер-физик, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «Львиную долю платежа в коммунальных расходах занимает горячая вода. Если у вашего соседа нет прибора учета, и там прописан один человек, а проживают 20-30 квартиросъемщиков из ближайших республик, он все равно заплатит за одного человека по нормативу. Поэтому счетчик он и не поставил. А 20 человек, которые на самом деле тратили воду, потом приплывут к вам в конце года, потому что счетчик в подвале дома крутится, и это будет размазано на всех жильцов. То есть, кроме того, что накрутил ваш счетчик, еще заплатите за то, что накрутил счетчик в подвале», — сказал Илья Рыбальченко. «Люди должны понимать, что установкой только своего счетчика нельзя отгородится от своих соседей. Вы отгораживаетесь только до конца года, пока не прилетит перерасчет, связанный с общедомовым счетчиком, который стоял в подвале. За эту воду кто-то должен будет заплатить. Тот человек, у кого не было счетчика, заплатит только за себя одного по нормативу. Поэтому нужно фиксировать с помощью МВД, когда есть незарегистрированные люди, проживающее в доме, чтобы они вошли в платежные квитанции», — добавил специалист. Ранее стало известно, что с 1 июля 2024 года в России поднимется плата за коммунальные услуги на 9,8%. Об этом говорится в тексте законопроекта о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Это повышение произойдет впервые за полтора года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конце года россияне, проживающие в многоквартирных домах, могут получить квитанции за коммунальные услуги с повышенными счетами из-за перерасчета. Причина может заключаться в том, что в некоторых квартирах проживает большее количество людей, чем есть на самом деле. Об этом URA.RU рассказал инженер-физик, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «Львиную долю платежа в коммунальных расходах занимает горячая вода. Если у вашего соседа нет прибора учета, и там прописан один человек, а проживают 20-30 квартиросъемщиков из ближайших республик, он все равно заплатит за одного человека по нормативу. Поэтому счетчик он и не поставил. А 20 человек, которые на самом деле тратили воду, потом приплывут к вам в конце года, потому что счетчик в подвале дома крутится, и это будет размазано на всех жильцов. То есть, кроме того, что накрутил ваш счетчик, еще заплатите за то, что накрутил счетчик в подвале», — сказал Илья Рыбальченко. «Люди должны понимать, что установкой только своего счетчика нельзя отгородится от своих соседей. Вы отгораживаетесь только до конца года, пока не прилетит перерасчет, связанный с общедомовым счетчиком, который стоял в подвале. За эту воду кто-то должен будет заплатить. Тот человек, у кого не было счетчика, заплатит только за себя одного по нормативу. Поэтому нужно фиксировать с помощью МВД, когда есть незарегистрированные люди, проживающее в доме, чтобы они вошли в платежные квитанции», — добавил специалист. Ранее стало известно, что с 1 июля 2024 года в России поднимется плата за коммунальные услуги на 9,8%. Об этом говорится в тексте законопроекта о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Это повышение произойдет впервые за полтора года.