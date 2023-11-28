Что в линии обороны России сломило контрнаступление ВСУ

Военкор Чаленко: цепи «линии Суровикина» остановили танки ВСУ

28 ноября 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Украинские танки не смогли пройти через российские «зубья дракона» и минные поля Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сложная структура линии обороны, которую построил бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин, не дала ВСУ воплотить планы по захвату Крыма. «Зубья дракона» с цепями, огромные минные поля и укрепленные блиндажи не позволили ВСУ прорваться в Запорожье и Донбасс и помогли перехватить инициативу Вооруженным силам России, рассказали URA.RU военкоры, которые видели все собственными глазами. Главные составляющие «линии обороны Суровикина» «„Линия Суровикина“ начинается около Новопрокоповки (Запорожская область). Я видел, как она строилась. Все было сделано, техника рыла окопы — экскаваторы, бульдозеры. Что касается самой „линии Суровикина“ — там не только „зубья дракона“. Причем, они больше, чем украинские. Я в ДНР видел „зубья дракона“ у бывшей украинской позиции. Они где-то были по колено, а у России почти метр. Плюс, они связаны между собой цепями. Когда танк идет, он не может смести „зубья дракона“ и тянет за собой на цепях другие танки. Когда боевая машина останавливается, чтобы освободиться, ее тут же засекают и уничтожают», — объяснил военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. Новость по теме Почему «линия Суровикина» оказалась не по зубам ВСУ и технике НАТО Кроме того, танки ВСУ в «линии Суровикина» не могут пройти через глубокие траншеи, продолжил он. «Они около трех метров в глубину и ширину. Танк преодолел траншею, упал, застрял, не может дальше идти», — добавил военкор. На «линии Суровикина» ВСУ также сталкиваются с минными полями, которые не могут разминировать, отметил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Там все европейские танки подрывались. Далее идут различные укрепления, огневые точки, линии окоп с блиндажами, где сидят наши военные. Даже первую линию им не удалось преодолеть», — объяснил Ткач. По словам Чаленко, «линия обороны Суровикина» продумана так, чтобы военные могли не покидать свои позиции ни при каких условиях. «Очень много окопов. Сделаны такие маленькие теплые казармы со всеми удобствами. Там можно спать. Осенью холодно, хлещет дождь, но на позициях сухо. Блиндажи забетонированы, их очень тяжело разбить», — заметил он. Масштабы российской линии обороны настолько серьезны, что не имеют аналогов, отметил военный корреспондент, блогер, автор telegram-канала Zergulio Сергей Колясников. «Это огромный механизм: логистика, обеспечение, госпиталя. Если сравнить масштабность созданной линии обороны с палестино-израильским конфликтом, то он покажется маленьким уголочком, незаметным на нашем театре военных действий», — объяснил журналист. Военкор Ткач добавил, что российская оборона имеет несколько позиций на случай отхода. «Сидят военные, если видят, что конкретную линию удержать не получается, они отходят на заранее подготовленные позиции. Таких позиций подготовлено четыре или даже больше. Это делается для того, чтобы была возможность не оставлять первую линию обороны. На запорожском направлении, где ВСУ нанесли основной удар, были единичные продвижения ВСУ, неглубокие, которые привели к большим потерям с их стороны, а нам даже первую линию оставлять не пришлось», — сказал собеседник URA.RU. Линию обороны готовили по плану наступления ВСУ Новость по теме Генерал Марченков: Суровикин предвидел контрнаступление ВСУ ВСУ не скрывали, где планируют наступать, что дало Вооруженным силам России подготовиться заранее. «Наступление анонсировали. Никто не скрывал цели выйти к Азовскому морю, захватить Токмак, Мелитополь, Бердянск, (Запорожская область), Мариуполь (ДНР). Поэтому мы на этих направлениях основного удара сделали „линию Суровикина“. Было понятно, куда ВСУ будут бить. Они хотели разрезать российскую группировку в Новороссии на две половины и отрезать от остального фронта, а также уничтожить Крымский мост. Поэтому мы подготовились», — сообщил Чаленко. Линия обороны успешно держится по сей день и ее продолжают укреплять, отметил Ткач. «На Западе высказывались идеи, что оборону надо было обходить, перебрасывать войска. Это практически невозможно. От беспилотников, от путников не скрыть массовые передвижения войск. Тем более, что работа над улучшением обороны постоянно происходит. Я общаюсь с военными, которых перебрасывают на фронт, они с собой всегда везут материалы для укрепления позиций. Украинцы радуются, когда удается занять позиции, подготовленные русскими. Они гораздо безопаснее», — добавил военкор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сложная структура линии обороны, которую построил бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин, не дала ВСУ воплотить планы по захвату Крыма. «Зубья дракона» с цепями, огромные минные поля и укрепленные блиндажи не позволили ВСУ прорваться в Запорожье и Донбасс и помогли перехватить инициативу Вооруженным силам России, рассказали URA.RU военкоры, которые видели все собственными глазами. «„Линия Суровикина“ начинается около Новопрокоповки (Запорожская область). Я видел, как она строилась. Все было сделано, техника рыла окопы — экскаваторы, бульдозеры. Что касается самой „линии Суровикина“ — там не только „зубья дракона“. Причем, они больше, чем украинские. Я в ДНР видел „зубья дракона“ у бывшей украинской позиции. Они где-то были по колено, а у России почти метр. Плюс, они связаны между собой цепями. Когда танк идет, он не может смести „зубья дракона“ и тянет за собой на цепях другие танки. Когда боевая машина останавливается, чтобы освободиться, ее тут же засекают и уничтожают», — объяснил военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. Кроме того, танки ВСУ в «линии Суровикина» не могут пройти через глубокие траншеи, продолжил он. «Они около трех метров в глубину и ширину. Танк преодолел траншею, упал, застрял, не может дальше идти», — добавил военкор. На «линии Суровикина» ВСУ также сталкиваются с минными полями, которые не могут разминировать, отметил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Там все европейские танки подрывались. Далее идут различные укрепления, огневые точки, линии окоп с блиндажами, где сидят наши военные. Даже первую линию им не удалось преодолеть», — объяснил Ткач. По словам Чаленко, «линия обороны Суровикина» продумана так, чтобы военные могли не покидать свои позиции ни при каких условиях. «Очень много окопов. Сделаны такие маленькие теплые казармы со всеми удобствами. Там можно спать. Осенью холодно, хлещет дождь, но на позициях сухо. Блиндажи забетонированы, их очень тяжело разбить», — заметил он. Масштабы российской линии обороны настолько серьезны, что не имеют аналогов, отметил военный корреспондент, блогер, автор telegram-канала Zergulio Сергей Колясников. «Это огромный механизм: логистика, обеспечение, госпиталя. Если сравнить масштабность созданной линии обороны с палестино-израильским конфликтом, то он покажется маленьким уголочком, незаметным на нашем театре военных действий», — объяснил журналист. Военкор Ткач добавил, что российская оборона имеет несколько позиций на случай отхода. «Сидят военные, если видят, что конкретную линию удержать не получается, они отходят на заранее подготовленные позиции. Таких позиций подготовлено четыре или даже больше. Это делается для того, чтобы была возможность не оставлять первую линию обороны. На запорожском направлении, где ВСУ нанесли основной удар, были единичные продвижения ВСУ, неглубокие, которые привели к большим потерям с их стороны, а нам даже первую линию оставлять не пришлось», — сказал собеседник URA.RU. ВСУ не скрывали, где планируют наступать, что дало Вооруженным силам России подготовиться заранее. «Наступление анонсировали. Никто не скрывал цели выйти к Азовскому морю, захватить Токмак, Мелитополь, Бердянск, (Запорожская область), Мариуполь (ДНР). Поэтому мы на этих направлениях основного удара сделали „линию Суровикина“. Было понятно, куда ВСУ будут бить. Они хотели разрезать российскую группировку в Новороссии на две половины и отрезать от остального фронта, а также уничтожить Крымский мост. Поэтому мы подготовились», — сообщил Чаленко. Линия обороны успешно держится по сей день и ее продолжают укреплять, отметил Ткач. «На Западе высказывались идеи, что оборону надо было обходить, перебрасывать войска. Это практически невозможно. От беспилотников, от путников не скрыть массовые передвижения войск. Тем более, что работа над улучшением обороны постоянно происходит. Я общаюсь с военными, которых перебрасывают на фронт, они с собой всегда везут материалы для укрепления позиций. Украинцы радуются, когда удается занять позиции, подготовленные русскими. Они гораздо безопаснее», — добавил военкор.