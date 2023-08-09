Генерал Марченков: Суровикин предвидел контрнаступление ВСУ

09 августа 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин использовал тактику военачальника Скобелева, заявил Валерий Марченко Фото: официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин предвидел контрнаступление ВСУ. Об этом сообщил его бывший командующий, генерал-полковник Валерий Марченков в интервью URA.RU. По его словам, Суровикин перераспределил военный состав так, что наступательные действия ВСУ провалились. «Он [Сергей Суровикин] провел рекогносцировку местности и, предвидя действия украинцев по наступлению, так перераспределил личный состав, что сейчас контрнаступление постоянно проваливается», — заявил Марченков в беседе с корреспондентом URA.RU. Он отметил, что на некоторых участках российская оборона достигает десяти километров. По словам Марченко, Суровикин также уменьшил протяженность фронта и пересмотрел стратегию обороны: он сделал ставку на роту, а не батальон. Также благодаря этому, подчеркнул генерал, российская армия эффективно противостоит беспилотникам. Слухи о пропаже Суровикина появились после того, как провалилась попытка вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Распространялась информация, что генерал якобы находится в московском СИЗО в Лефортово, но ее опровергли и сослуживцы генерала, и общественники. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что генерал находится в отпуске. Другой официальной информации о местонахождении генерала нет. Ранее о том, что контрнаступление провалилось благодаря действиям Суровикина, говорили и на Западе: так, глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти заявлял, что украинские бойцы не смогли достичь успехов из-за упорства российской военных и эффективной линии обороны — «линии Сергея Суровикина». Об этом же сообщали и немецкие издания: так, по оценке журналистов, благодаря оборонительной линии стала невозможной одна из ключевых целей ВСУ — занять Мелитополь и продвинуться к границам Крыма и Азовского моря. Украинский военный аналитик Олег Стариков, в свою очередь, заявил, что у ВСУ нет сил и денежных средств для преодоления линии обороны, которую построил Суровикин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин предвидел контрнаступление ВСУ. Об этом сообщил его бывший командующий, генерал-полковник Валерий Марченков в интервью URA.RU. По его словам, Суровикин перераспределил военный состав так, что наступательные действия ВСУ провалились. «Он [Сергей Суровикин] провел рекогносцировку местности и, предвидя действия украинцев по наступлению, так перераспределил личный состав, что сейчас контрнаступление постоянно проваливается», — заявил Марченков в беседе с корреспондентом URA.RU. Он отметил, что на некоторых участках российская оборона достигает десяти километров. По словам Марченко, Суровикин также уменьшил протяженность фронта и пересмотрел стратегию обороны: он сделал ставку на роту, а не батальон. Также благодаря этому, подчеркнул генерал, российская армия эффективно противостоит беспилотникам. Слухи о пропаже Суровикина появились после того, как провалилась попытка вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Распространялась информация, что генерал якобы находится в московском СИЗО в Лефортово, но ее опровергли и сослуживцы генерала, и общественники. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что генерал находится в отпуске. Другой официальной информации о местонахождении генерала нет. Ранее о том, что контрнаступление провалилось благодаря действиям Суровикина, говорили и на Западе: так, глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти заявлял, что украинские бойцы не смогли достичь успехов из-за упорства российской военных и эффективной линии обороны — «линии Сергея Суровикина». Об этом же сообщали и немецкие издания: так, по оценке журналистов, благодаря оборонительной линии стала невозможной одна из ключевых целей ВСУ — занять Мелитополь и продвинуться к границам Крыма и Азовского моря. Украинский военный аналитик Олег Стариков, в свою очередь, заявил, что у ВСУ нет сил и денежных средств для преодоления линии обороны, которую построил Суровикин.