27 ноября 2023

В ЯНАО резко выросла заболеваемость гриппом

В ЯНАО за неделю в 13 раз увеличилось количество заболеваний гриппом А (H3N2)
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО в 13 раз увеличилось число заболевших гриппом А (H3N2) Фото:

В ЯНАО за неделю количество заболевших гриппом А (H3N2), который также называют «гонконгским», увеличилось в 13 раз, с одного случая до 13. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

«С начала сезона с нарастающим итогом в округе выявлено 17 случаев гриппа среди населения, в том числе: 4 случая гриппа А; 13 случаев гриппа А (H3N2)», — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ЯНАО на официальном сайте. На прошлой неделе в округе зарегистрирован первый случай заболевания гриппом А (H3N2).

Случаи гриппа зарегистрированы в Лабытнанги, Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. Среди заболевших шесть детей, не имеющих вакцины. В пресс-службе отмечают, что дети находятся в группе риска по заболеваниям, передающимся воздушно-капельным путем.

На Ямале продолжается вакцинация против гриппа. Штамм гриппа А (H3N2) в настоящее время является сезонным заболеванием и входит в состав вакцин.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО был зарегистрирован первый в текущем сезоне случай заражения гриппом А (H3N2). Кроме гриппа, в округе за 10 недель в сорок раз увеличилось число заболеваний коронавирусной инфекцией.

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В ЯНАО за неделю количество заболевших гриппом А (H3N2), который также называют «гонконгским», увеличилось в 13 раз, с одного случая до 13. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора. «С начала сезона с нарастающим итогом в округе выявлено 17 случаев гриппа среди населения, в том числе: 4 случая гриппа А; 13 случаев гриппа А (H3N2)», — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ЯНАО на официальном сайте. На прошлой неделе в округе зарегистрирован первый случай заболевания гриппом А (H3N2). Случаи гриппа зарегистрированы в Лабытнанги, Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. Среди заболевших шесть детей, не имеющих вакцины. В пресс-службе отмечают, что дети находятся в группе риска по заболеваниям, передающимся воздушно-капельным путем. На Ямале продолжается вакцинация против гриппа. Штамм гриппа А (H3N2) в настоящее время является сезонным заболеванием и входит в состав вакцин. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО был зарегистрирован первый в текущем сезоне случай заражения гриппом А (H3N2). Кроме гриппа, в округе за 10 недель в сорок раз увеличилось число заболеваний коронавирусной инфекцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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