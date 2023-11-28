Межвузовский кампус в Перми будут строить студенты

Студотряды примут участие в возведении межвузовского кампуса в Перми

28 ноября 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Студотряды готовы к работе (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Межвузовский студенческий кампус в Перми будут строить с привлечением учащихся техникумов, колледжей и вузов. Соглашение об этом на выставке «Россия» в Москве подписали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, командир Центрального штаба «Российские Студенческие отряды» Дмитрий Парамонов и гендиректор компании-концессионера «Эталон Кампус» Алан Бугуров. «Благодаря трехстороннему соглашению студенты техникумов, колледжей и вузов Пермского края смогут привлекаться в составе студенческих отрядов „РСО“ к работе по строительству современного многофункционального студенческого Кампуса в Перми», — сообщается на сайте правительства Прикамья. В регионе действуют 39 отрядов, в которые входят 3500 человек. Межвузовский кампус построят в правом берегу Камы. Его общая площадь составит 20 га. На территории разместят конгресс-холл, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк и общежития. Дирекцию межвузовского кампуса мирового уровня «Будущее Пармы» возглавил бывший ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников.

Межвузовский студенческий кампус в Перми будут строить с привлечением учащихся техникумов, колледжей и вузов. Соглашение об этом на выставке «Россия» в Москве подписали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, командир Центрального штаба «Российские Студенческие отряды» Дмитрий Парамонов и гендиректор компании-концессионера «Эталон Кампус» Алан Бугуров. «Благодаря трехстороннему соглашению студенты техникумов, колледжей и вузов Пермского края смогут привлекаться в составе студенческих отрядов „РСО“ к работе по строительству современного многофункционального студенческого Кампуса в Перми», — сообщается на сайте правительства Прикамья. В регионе действуют 39 отрядов, в которые входят 3500 человек. Межвузовский кампус построят в правом берегу Камы. Его общая площадь составит 20 га. На территории разместят конгресс-холл, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк и общежития. Дирекцию межвузовского кампуса мирового уровня «Будущее Пармы» возглавил бывший ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников.