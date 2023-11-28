Межвузовский кампус в Перми будут строить студенты

Межвузовский студенческий кампус в Перми будут строить с привлечением учащихся техникумов, колледжей и вузов. Соглашение об этом на выставке «Россия» в Москве подписали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, командир Центрального штаба «Российские Студенческие отряды» Дмитрий Парамонов и гендиректор компании-концессионера «Эталон Кампус» Алан Бугуров.
«Благодаря трехстороннему соглашению студенты техникумов, колледжей и вузов Пермского края смогут привлекаться в составе студенческих отрядов „РСО“ к работе по строительству современного многофункционального студенческого Кампуса в Перми», — сообщается на сайте правительства Прикамья. В регионе действуют 39 отрядов, в которые входят 3500 человек.
Межвузовский кампус построят в правом берегу Камы. Его общая площадь составит 20 га. На территории разместят конгресс-холл, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк и общежития. Дирекцию межвузовского кампуса мирового уровня «Будущее Пармы» возглавил бывший ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников.
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