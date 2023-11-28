Межвузовский кампус в Перми будут строить студенты

Студотряды примут участие в возведении межвузовского кампуса в Перми
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Студотряды готовы к работе (архивное фото) Фото:

Межвузовский студенческий кампус в Перми будут строить с привлечением учащихся техникумов, колледжей и вузов. Соглашение об этом на выставке «Россия» в Москве подписали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, командир Центрального штаба «Российские Студенческие отряды» Дмитрий Парамонов и гендиректор компании-концессионера «Эталон Кампус» Алан Бугуров.

«Благодаря трехстороннему соглашению студенты техникумов, колледжей и вузов Пермского края смогут привлекаться в составе студенческих отрядов „РСО“ к работе по строительству современного многофункционального студенческого Кампуса в Перми», — сообщается на сайте правительства Прикамья. В регионе действуют 39 отрядов, в которые входят 3500 человек.

Межвузовский кампус построят в правом берегу Камы. Его общая площадь составит 20 га. На территории разместят конгресс-холл, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк и общежития. Дирекцию межвузовского кампуса мирового уровня «Будущее Пармы» возглавил бывший ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников.

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Межвузовский студенческий кампус в Перми будут строить с привлечением учащихся техникумов, колледжей и вузов. Соглашение об этом на выставке «Россия» в Москве подписали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, командир Центрального штаба «Российские Студенческие отряды» Дмитрий Парамонов и гендиректор компании-концессионера «Эталон Кампус» Алан Бугуров. «Благодаря трехстороннему соглашению студенты техникумов, колледжей и вузов Пермского края смогут привлекаться в составе студенческих отрядов „РСО“ к работе по строительству современного многофункционального студенческого Кампуса в Перми», — сообщается на сайте правительства Прикамья. В регионе действуют 39 отрядов, в которые входят 3500 человек. Межвузовский кампус построят в правом берегу Камы. Его общая площадь составит 20 га. На территории разместят конгресс-холл, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк и общежития. Дирекцию межвузовского кампуса мирового уровня «Будущее Пармы» возглавил бывший ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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