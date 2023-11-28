Сийярто: главы МИД стран НАТО признали провал наступления ВСУ

Главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, потому что с момента его начала не произошло никаких серьезных изменений на поле боя и никакого прорыва. Это было признано здесь многими людьми», — сообщил Сийярто в ходе встречи в Брюсселе, пишет ТАСС. По его словам, в альянсе отмечают, что результаты ВСУ оказались значительно ниже ожидаемых.
Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что в ходе наступления Украина «встала в тупик». По его словам,
ВСУ испытывают трудности в боях с российскими войсками. Депутат Верховной Рады Давид Арахамия сообщил, что у Украины нет плана боевых действий против России на следующий год.
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