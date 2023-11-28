Польша открыла для грузовиков закрытый накануне КПП на границе с Украиной

Власти Польши открыли контрольно-пропускной пункт «Угринов — Долгобычев» для грузовых автомобилей на границе с Украиной. Об этом сообщила Госпогранслужба страны в telegram-канале.
«По состоянию на 18:30 (19:30 мск — прим. URA.RU) электроснабжение в пункте пропуска „Угринов — Долгобычев“ восстановлено. Пропуск автобусов и грузового автотранспорта осуществляется в обычном режиме», — уточнили представители ведомства в своем telegram-канале.
Ранее в Польше дальнобойщики начали круглосуточную блокаду на границе с Украиной. Они закрыли доступ к одному из самых загруженных пограничных пунктов на Медыке. Дальнобойщики заявили, что теряют деньги из-за конкурентов из Украины, которые предлагают более низкие цены и перевозят товары внутри Европейского союза. Украина же заявила, что из-за сложной ситуации ее экономика оказалась под угрозой.
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