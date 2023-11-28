28 ноября 2023

Польша открыла для грузовиков закрытый накануне КПП на границе с Украиной

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Вооруженные силы Украины.stock, колючая проволока, граница, украина, столб, забор, всу, stock
Польша открыла пункт пропуска «Угринов — Долгобычев» на границе с Украиной Фото:

Власти Польши открыли контрольно-пропускной пункт «Угринов — Долгобычев» для грузовых автомобилей на границе с Украиной. Об этом сообщила Госпогранслужба страны в telegram-канале.

«По состоянию на 18:30 (19:30 мск — прим. URA.RU) электроснабжение в пункте пропуска „Угринов — Долгобычев“ восстановлено. Пропуск автобусов и грузового автотранспорта осуществляется в обычном режиме», — уточнили представители ведомства в своем telegram-канале.

Ранее в Польше дальнобойщики начали круглосуточную блокаду на границе с Украиной. Они закрыли доступ к одному из самых загруженных пограничных пунктов на Медыке. Дальнобойщики заявили, что теряют деньги из-за конкурентов из Украины, которые предлагают более низкие цены и перевозят товары внутри Европейского союза. Украина же заявила, что из-за сложной ситуации ее экономика оказалась под угрозой.

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Власти Польши открыли контрольно-пропускной пункт «Угринов — Долгобычев» для грузовых автомобилей на границе с Украиной. Об этом сообщила Госпогранслужба страны в telegram-канале. «По состоянию на 18:30 (19:30 мск — прим. URA.RU) электроснабжение в пункте пропуска „Угринов — Долгобычев“ восстановлено. Пропуск автобусов и грузового автотранспорта осуществляется в обычном режиме», — уточнили представители ведомства в своем telegram-канале. Ранее в Польше дальнобойщики начали круглосуточную блокаду на границе с Украиной. Они закрыли доступ к одному из самых загруженных пограничных пунктов на Медыке. Дальнобойщики заявили, что теряют деньги из-за конкурентов из Украины, которые предлагают более низкие цены и перевозят товары внутри Европейского союза. Украина же заявила, что из-за сложной ситуации ее экономика оказалась под угрозой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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