28 ноября 2023

Офис Зеленского запретил властям регионов общаться с Залужным

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Николов считает, что Залужного устраняют, как потенциального конкурента Фото:

Офис президента Украины Владимира Зеленского запретил региональным властям в стране контактировать с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом в соцсети сообщил украинский журналист Юрий Николов.

«Офис президента Владимира Зеленского дал указания властям регионов страны, согласно которым областным администрациям запрещается общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным», — сообщает Николов в Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). По мнению журналиста, так команда украинского лидера устраняет потенциального конкурента.

Главком ВСУ Залужный в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого западные СМИ начали писать о расколе между ним и президентом страны Зеленским, передает RT. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в разжигании конфликта Россию.

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Офис президента Украины Владимира Зеленского запретил региональным властям в стране контактировать с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом в соцсети сообщил украинский журналист Юрий Николов. «Офис президента Владимира Зеленского дал указания властям регионов страны, согласно которым областным администрациям запрещается общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным», — сообщает Николов в Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). По мнению журналиста, так команда украинского лидера устраняет потенциального конкурента. Главком ВСУ Залужный в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого западные СМИ начали писать о расколе между ним и президентом страны Зеленским, передает RT. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в разжигании конфликта Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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