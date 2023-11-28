Офис Зеленского запретил властям регионов общаться с Залужным

29 ноября 2023 в 03:43 Размер текста - 17 +

Николов считает, что Залужного устраняют, как потенциального конкурента Фото: Официальный сайт президента Украины Офис президента Украины Владимира Зеленского запретил региональным властям в стране контактировать с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом в соцсети сообщил украинский журналист Юрий Николов. «Офис президента Владимира Зеленского дал указания властям регионов страны, согласно которым областным администрациям запрещается общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным», — сообщает Николов в Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). По мнению журналиста, так команда украинского лидера устраняет потенциального конкурента. Главком ВСУ Залужный в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого западные СМИ начали писать о расколе между ним и президентом страны Зеленским, передает RT. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в разжигании конфликта Россию.

Офис президента Украины Владимира Зеленского запретил региональным властям в стране контактировать с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом в соцсети сообщил украинский журналист Юрий Николов. «Офис президента Владимира Зеленского дал указания властям регионов страны, согласно которым областным администрациям запрещается общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным», — сообщает Николов в Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). По мнению журналиста, так команда украинского лидера устраняет потенциального конкурента. Главком ВСУ Залужный в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого западные СМИ начали писать о расколе между ним и президентом страны Зеленским, передает RT. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в разжигании конфликта Россию.