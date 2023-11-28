Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5

29 ноября 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Киев впервые потерял немецкий танк на фронте СВО, заявил Дэвид Экс Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине российские военные подбили немецкий танк Leopard 1A5 спустя несколько недель после их введения в боевые действия. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс. «Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5», — передает слова Дэвида Экса Forbes. Обозреватель уточнил, что Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками в этом конфликте и их уничтожение неизбежно. ВСУ в конце ноября перебросили к линии фронта Leopard 1A5 без дополнительной защиты. Дэвид Экс сообщал, что танки не имеют дополнительной брони. По его мнению, они должны иметь несколько слоев защиты, так как 70-миллиметровая броня делает их уязвимыми.

В ходе спецоперации на Украине российские военные подбили немецкий танк Leopard 1A5 спустя несколько недель после их введения в боевые действия. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс. «Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5», — передает слова Дэвида Экса Forbes. Обозреватель уточнил, что Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками в этом конфликте и их уничтожение неизбежно. ВСУ в конце ноября перебросили к линии фронта Leopard 1A5 без дополнительной защиты. Дэвид Экс сообщал, что танки не имеют дополнительной брони. По его мнению, они должны иметь несколько слоев защиты, так как 70-миллиметровая броня делает их уязвимыми.