28 ноября 2023

Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, stock, Леопард 2
Киев впервые потерял немецкий танк на фронте СВО, заявил Дэвид Экс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине российские военные подбили немецкий танк Leopard 1A5 спустя несколько недель после их введения в боевые действия. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс.

«Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5», — передает слова Дэвида Экса Forbes. Обозреватель уточнил, что Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками в этом конфликте и их уничтожение неизбежно.

ВСУ в конце ноября перебросили к линии фронта Leopard 1A5 без дополнительной защиты. Дэвид Экс сообщал, что танки не имеют дополнительной брони. По его мнению, они должны иметь несколько слоев защиты, так как 70-миллиметровая броня делает их уязвимыми.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе спецоперации на Украине российские военные подбили немецкий танк Leopard 1A5 спустя несколько недель после их введения в боевые действия. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс. «Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5», — передает слова Дэвида Экса Forbes. Обозреватель уточнил, что Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками в этом конфликте и их уничтожение неизбежно. ВСУ в конце ноября перебросили к линии фронта Leopard 1A5 без дополнительной защиты. Дэвид Экс сообщал, что танки не имеют дополнительной брони. По его мнению, они должны иметь несколько слоев защиты, так как 70-миллиметровая броня делает их уязвимыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...