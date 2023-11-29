В России продажи продуктов питания растут быстрее алкогольных

29 ноября 2023 в 05:41 Размер текста - 17 +

Люди стали увереннее покупать новинки и премиальные бренды, указано в исследовании NielsenIQ Фото: Илья Московец © URA.RU Расширение ассортимента и приход новых брендов, взамен ушедших под санкции, способствует росту спроса на продукты питания, при этом впервые опережая рост продаж алкоголя. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ. «С января по сентябрь 2023 года первое место по темпам роста с 3,8% год к году заняли продукты питания, а алкоголь опустился на второе место с приростом в 3,3%» — приводит данные исследования « Коммерсант ». По мнению экспертов, это может объясняться относительно низкой официальной инфляцией на продукты, которая в этом году, по данным Росстата, составляет 6%. Покупатели начали тратить боле уверенно на новинки и премиальные бренды. В то же время немного просели продажи алкоголя, в основном рост замедлился в сегменте пива и водки. Минсельхоз рассказал, что ожидает традиционное увеличение цен на продукты к Новому году. В то же время, молочная продукция подорожает уже в январе 2024 года. Стоимость на сыры и молочную продукцию увеличится на 10%.

Расширение ассортимента и приход новых брендов, взамен ушедших под санкции, способствует росту спроса на продукты питания, при этом впервые опережая рост продаж алкоголя. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ. «С января по сентябрь 2023 года первое место по темпам роста с 3,8% год к году заняли продукты питания, а алкоголь опустился на второе место с приростом в 3,3%» — приводит данные исследования «Коммерсант». По мнению экспертов, это может объясняться относительно низкой официальной инфляцией на продукты, которая в этом году, по данным Росстата, составляет 6%. Покупатели начали тратить боле уверенно на новинки и премиальные бренды. В то же время немного просели продажи алкоголя, в основном рост замедлился в сегменте пива и водки. Минсельхоз рассказал, что ожидает традиционное увеличение цен на продукты к Новому году. В то же время, молочная продукция подорожает уже в январе 2024 года. Стоимость на сыры и молочную продукцию увеличится на 10%.