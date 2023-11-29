В России продажи продуктов питания растут быстрее алкогольных

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ТЦ «Лента». Магнитогорск, продукты, сыры, еда, продажа, прилавок
Люди стали увереннее покупать новинки и премиальные бренды, указано в исследовании NielsenIQ Фото:

Расширение ассортимента и приход новых брендов, взамен ушедших под санкции, способствует росту спроса на продукты питания, при этом впервые опережая рост продаж алкоголя. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ.

«С января по сентябрь 2023 года первое место по темпам роста с 3,8% год к году заняли продукты питания, а алкоголь опустился на второе место с приростом в 3,3%» — приводит данные исследования «Коммерсант». По мнению экспертов, это может объясняться относительно низкой официальной инфляцией на продукты, которая в этом году, по данным Росстата, составляет 6%.

Покупатели начали тратить боле уверенно на новинки и премиальные бренды. В то же время немного просели продажи алкоголя, в основном рост замедлился в сегменте пива и водки.

Минсельхоз рассказал, что ожидает традиционное увеличение цен на продукты к Новому году. В то же время, молочная продукция подорожает уже в январе 2024 года. Стоимость на сыры и молочную продукцию увеличится на 10%.

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Расширение ассортимента и приход новых брендов, взамен ушедших под санкции, способствует росту спроса на продукты питания, при этом впервые опережая рост продаж алкоголя. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ. «С января по сентябрь 2023 года первое место по темпам роста с 3,8% год к году заняли продукты питания, а алкоголь опустился на второе место с приростом в 3,3%» — приводит данные исследования «Коммерсант». По мнению экспертов, это может объясняться относительно низкой официальной инфляцией на продукты, которая в этом году, по данным Росстата, составляет 6%. Покупатели начали тратить боле уверенно на новинки и премиальные бренды. В то же время немного просели продажи алкоголя, в основном рост замедлился в сегменте пива и водки. Минсельхоз рассказал, что ожидает традиционное увеличение цен на продукты к Новому году. В то же время, молочная продукция подорожает уже в январе 2024 года. Стоимость на сыры и молочную продукцию увеличится на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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