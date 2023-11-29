Соскин заявил о погибших в конфликте на границе Украины и Польши

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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, фура, грузовик, дальнобойщик
На границе Польши и Украины погибли два водителя грузовиков, заявил Олег Соскин Фото:

Конфликт на границе между Польшей и Украиной постепенно перетекает в полувоенный. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Он сообщил, что в ходе противостояния двух сторон погибли два водителя.

«Это уже превращается в колоссальное политическое полувоенное столкновение. Уже есть смерти: смертельный исход двух водителей, которые умерли на границе», — заявил Соскин на своем youtube-канале. По его словам, на фоне этого конфликта Киев потерял около 10 млн евро, что является предательством национальных интересов.

В конце ноября польские дальнобойщики начали круглосуточную блокаду на границе с Украиной. Они перекрыли доступ к самому загруженному пограничному пункту на Медыке.

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Конфликт на границе между Польшей и Украиной постепенно перетекает в полувоенный. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Он сообщил, что в ходе противостояния двух сторон погибли два водителя. «Это уже превращается в колоссальное политическое полувоенное столкновение. Уже есть смерти: смертельный исход двух водителей, которые умерли на границе», — заявил Соскин на своем youtube-канале. По его словам, на фоне этого конфликта Киев потерял около 10 млн евро, что является предательством национальных интересов. В конце ноября польские дальнобойщики начали круглосуточную блокаду на границе с Украиной. Они перекрыли доступ к самому загруженному пограничному пункту на Медыке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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