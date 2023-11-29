Соскин заявил о погибших в конфликте на границе Украины и Польши

29 ноября 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

На границе Польши и Украины погибли два водителя грузовиков, заявил Олег Соскин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Конфликт на границе между Польшей и Украиной постепенно перетекает в полувоенный. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Он сообщил, что в ходе противостояния двух сторон погибли два водителя. «Это уже превращается в колоссальное политическое полувоенное столкновение. Уже есть смерти: смертельный исход двух водителей, которые умерли на границе», — заявил Соскин на своем youtube-канале. По его словам, на фоне этого конфликта Киев потерял около 10 млн евро, что является предательством национальных интересов. В конце ноября польские дальнобойщики начали круглосуточную блокаду на границе с Украиной. Они перекрыли доступ к самому загруженному пограничному пункту на Медыке.

Конфликт на границе между Польшей и Украиной постепенно перетекает в полувоенный. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Он сообщил, что в ходе противостояния двух сторон погибли два водителя. «Это уже превращается в колоссальное политическое полувоенное столкновение. Уже есть смерти: смертельный исход двух водителей, которые умерли на границе», — заявил Соскин на своем youtube-канале. По его словам, на фоне этого конфликта Киев потерял около 10 млн евро, что является предательством национальных интересов. В конце ноября польские дальнобойщики начали круглосуточную блокаду на границе с Украиной. Они перекрыли доступ к самому загруженному пограничному пункту на Медыке.