В Пермском крае водолазы обнаружили тела провалившихся под лед рыбаков

29 ноября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Поиски пропавших в Ильинском округе мужчин завершены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ильинском округе Пермского края завершены поиски двух мужчин, которые пропали на реке Кама во время рыбалки. По данным министерства территориальной безопасности Прикамья, оба пермяка погибли, их тела спасатели извлекли из реки. «Спасателями пешей группы проведен поиск вдоль береговой линии острова, тело одного пропавшего обнаружено на острове Туринец. Параллельно проведен водолазный поиск, по ранее зафиксированным координатам, тело второго мужчины обнаружено в воде. Тела погибших переданы сотрудникам полиции», — информирует ведомство в Telegram. Поиск погибших, которые пропали во время рыбалки, проводился с 25 ноября. В нем участвовали шесть спасателей и две единиц техники. Как рассказывало URA.RU, пермяки открыли сезон зимней рыбалки еще в конце октября. После этого на водоемах произошло сразу несколько несчастных случаев. В региональном ГУ МЧС сообщали, что с началом ледостава на водоемах утонули семь человек.

В Ильинском округе Пермского края завершены поиски двух мужчин, которые пропали на реке Кама во время рыбалки. По данным министерства территориальной безопасности Прикамья, оба пермяка погибли, их тела спасатели извлекли из реки. «Спасателями пешей группы проведен поиск вдоль береговой линии острова, тело одного пропавшего обнаружено на острове Туринец. Параллельно проведен водолазный поиск, по ранее зафиксированным координатам, тело второго мужчины обнаружено в воде. Тела погибших переданы сотрудникам полиции», — информирует ведомство в Telegram. Поиск погибших, которые пропали во время рыбалки, проводился с 25 ноября. В нем участвовали шесть спасателей и две единиц техники. Как рассказывало URA.RU, пермяки открыли сезон зимней рыбалки еще в конце октября. После этого на водоемах произошло сразу несколько несчастных случаев. В региональном ГУ МЧС сообщали, что с началом ледостава на водоемах утонули семь человек.