В школах челябинского района отменили занятия из-за гололеда

В школах Карталинского района отменили занятия обеих смен из-за гололеда. Об этом URA.RU сообщил глава района Анатолий Вдовин.
«Сегодня руководитель отдела образования отменила занятия в школах. Не учатся с 1 по 11 класс», — уточнил URA.RU Вдовин.
Ранее челябинские синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий. На 28 ноября метеорологи прогнозировали сильные осадки, в том числе мокрый снег и «ледяной дождь», плохую видимость, гололедные явления. Автобусные рейсы, запланированные на утро 29 ноября и следующие по маршрутам из Челябинска в Магнитогорск, Троицк, Миасс и Златоуст, отложили из-за гололеда.
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