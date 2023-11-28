28 ноября 2023

В школах челябинского района отменили занятия из-за гололеда

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, улица карла либкнехта, гололед
В школах Карталинского района отменили занятия из-за скользкой дороги Фото:

В школах Карталинского района отменили занятия обеих смен из-за гололеда. Об этом URA.RU сообщил глава района Анатолий Вдовин.

«Сегодня руководитель отдела образования отменила занятия в школах. Не учатся с 1 по 11 класс», — уточнил URA.RU Вдовин.

Ранее челябинские синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий. На 28 ноября метеорологи прогнозировали сильные осадки, в том числе мокрый снег и «ледяной дождь», плохую видимость, гололедные явления. Автобусные рейсы, запланированные на утро 29 ноября и следующие по маршрутам из Челябинска в Магнитогорск, Троицк, Миасс и Златоуст, отложили из-за гололеда.

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В школах Карталинского района отменили занятия обеих смен из-за гололеда. Об этом URA.RU сообщил глава района Анатолий Вдовин. «Сегодня руководитель отдела образования отменила занятия в школах. Не учатся с 1 по 11 класс», — уточнил URA.RU Вдовин. Ранее челябинские синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий. На 28 ноября метеорологи прогнозировали сильные осадки, в том числе мокрый снег и «ледяной дождь», плохую видимость, гололедные явления. Автобусные рейсы, запланированные на утро 29 ноября и следующие по маршрутам из Челябинска в Магнитогорск, Троицк, Миасс и Златоуст, отложили из-за гололеда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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