Глава ТФОМС Сахатский заявил о беспрецедентной помощи курганской медицине

Бюджет ТФОМС Курганской области увеличится на 1,6 млрд рублей

29 ноября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Территориальному фонду выделят более 16 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области впервые годовой бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования увеличится на 1,6 млрд рублей (на 11,5%). Об этом сообщил директор курганского Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сергей Сахатский. «Курганской области из ФОМС в 2024 году будет выделено 16 млрд 108 млн рублей. По сравнению с прошлым годом есть рост, он беспрецедентный. 1,612 млрд рублей — это 111,5 процентов. Такого в моей практике не было», — сообщил Сахатский во время заседания областной думы. Также более 375 млн рублей планируют привлечь за медпомощь в больницах, которую оказали жителям других регионов. Помимо этого 82 млн рублей фонд получит за счет платежей по искам, штрафам. В лечебные учреждения направят 14,85 млрд рублей. Остальные деньги потратят на межбюджетные трансферы в другие субъекты, повышение квалификации врачей, приобретение медоборудования и работу фонда. Ранее стало известно, что Курган стал одним из лучших городов по качеству медобслуживания в России. Правительство губернатора Вадим Шумкова регулярно занимается строительством новых медицинских объектов, а также ремонтом старых. Помимо этого губернатор несколько раз в год вручает медикам новые специализированные машины.

В Курганской области впервые годовой бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования увеличится на 1,6 млрд рублей (на 11,5%). Об этом сообщил директор курганского Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сергей Сахатский. «Курганской области из ФОМС в 2024 году будет выделено 16 млрд 108 млн рублей. По сравнению с прошлым годом есть рост, он беспрецедентный. 1,612 млрд рублей — это 111,5 процентов. Такого в моей практике не было», — сообщил Сахатский во время заседания областной думы. Также более 375 млн рублей планируют привлечь за медпомощь в больницах, которую оказали жителям других регионов. Помимо этого 82 млн рублей фонд получит за счет платежей по искам, штрафам. В лечебные учреждения направят 14,85 млрд рублей. Остальные деньги потратят на межбюджетные трансферы в другие субъекты, повышение квалификации врачей, приобретение медоборудования и работу фонда. Ранее стало известно, что Курган стал одним из лучших городов по качеству медобслуживания в России. Правительство губернатора Вадим Шумкова регулярно занимается строительством новых медицинских объектов, а также ремонтом старых. Помимо этого губернатор несколько раз в год вручает медикам новые специализированные машины.