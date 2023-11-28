Глава ТФОМС Сахатский заявил о беспрецедентной помощи курганской медицине

В Курганской области впервые годовой бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования увеличится на 1,6 млрд рублей (на 11,5%). Об этом сообщил директор курганского Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сергей Сахатский.
«Курганской области из ФОМС в 2024 году будет выделено 16 млрд 108 млн рублей. По сравнению с прошлым годом есть рост, он беспрецедентный. 1,612 млрд рублей — это 111,5 процентов. Такого в моей практике не было», — сообщил Сахатский во время заседания областной думы.
Также более 375 млн рублей планируют привлечь за медпомощь в больницах, которую оказали жителям других регионов. Помимо этого 82 млн рублей фонд получит за счет платежей по искам, штрафам. В лечебные учреждения направят 14,85 млрд рублей. Остальные деньги потратят на межбюджетные трансферы в другие субъекты, повышение квалификации врачей, приобретение медоборудования и работу фонда.
Ранее стало известно, что Курган стал одним из лучших городов по качеству медобслуживания в России. Правительство губернатора Вадим Шумкова регулярно занимается строительством новых медицинских объектов, а также ремонтом старых. Помимо этого губернатор несколько раз в год вручает медикам новые специализированные машины.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.