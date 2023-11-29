Тюменская компания, которую просят признать банкротом, требует денег от структур ЯНАО. Скрин

«Тюменская автодорожная компания» хочет взыскать 85 млн рублей от структур ЯНАО

29 ноября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

«Тюменская автодорожная компания» требует от структур ЯНАО 85 миллионов рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU «Тюменская автодорожная компания», зарегистрированная в Кургане, подала иск в адрес «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» на 85 миллионов рублей. При этом, в адрес самой компании выдвинут иск по банкротному делу, следует из картотеки Арбитражного суда. «Истец — ООО „Тюменская автодорожная компания“. Ответчик — ГКУ „Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО“. Сумма исковых требований 85 миллионов 14 тысяч 815 рублей», — следует их карточки дела, зарегистрированной в картотеке Арбитражного суда ЯНАО. Иск зарегистрирован 29 ноября и пока не принят к рассмотрению. Согласно данным сайта Audit-It, «Тюменская автодорожная компания» зарегистрирована в Курганской области, основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и магистралей. Основным учредителем, которому принадлежит около 95 процентов уставного капитала, зарегистрировано ООО «ЯМАЛ ДСК». Ранее URA.RU рассказало, что ООО «Процветание» (Тюмень) подало иск в адрес «Тюменской автодорожной компании» с требованием признать последнюю банкротом. Согласно системе СБИС, компания имеет выполненные контрактные обязательства перед «Дирекцией дорожного хозяйства ЯНАО», а также в Тюменской и Курганской областях. Тюменская автодорожная компания судится с Дирекцией дорожного хозяйства ЯНАО Фото: скрин с сайта Арбитражного суда ЯНАО — https://kad.arbitr.ru/Card/b1e0a0de-e774-4d8f-beea-4d161561f7e7

«Тюменская автодорожная компания», зарегистрированная в Кургане, подала иск в адрес «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» на 85 миллионов рублей. При этом, в адрес самой компании выдвинут иск по банкротному делу, следует из картотеки Арбитражного суда. «Истец — ООО „Тюменская автодорожная компания“. Ответчик — ГКУ „Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО“. Сумма исковых требований 85 миллионов 14 тысяч 815 рублей», — следует их карточки дела, зарегистрированной в картотеке Арбитражного суда ЯНАО. Иск зарегистрирован 29 ноября и пока не принят к рассмотрению. Согласно данным сайта Audit-It, «Тюменская автодорожная компания» зарегистрирована в Курганской области, основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и магистралей. Основным учредителем, которому принадлежит около 95 процентов уставного капитала, зарегистрировано ООО «ЯМАЛ ДСК». Ранее URA.RU рассказало, что ООО «Процветание» (Тюмень) подало иск в адрес «Тюменской автодорожной компании» с требованием признать последнюю банкротом. Согласно системе СБИС, компания имеет выполненные контрактные обязательства перед «Дирекцией дорожного хозяйства ЯНАО», а также в Тюменской и Курганской областях.