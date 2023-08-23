Тюменская компания банкротит подрядчика ямальских и курганских властей. Скрин

23 августа 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

ООО «Процветание» выступило с иском против компании, имеющей в активе более 60 выполненных контрактов в ЯНАО, Тюменской и Курганской областях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ООО «Процветание», зарегистрированное в Тюменской области, выступило с иском о банкротстве против «Тюменской автодорожной компании», чей офис расположен в Курганской области. Эта информация размещена в электронной картотеке арбитражных дел. «Дело № А70-18101/2023, истец — ООО „Процветание“. Ответчик — ООО „Тюменская автодорожная компания“, сумма иска неизвестна. В настоящий момент заявление зарегистрировано, но еще не поступило в работу», — сообщает картотека. Система СБИС сообщает, что у обеих компаний относительно стабильное финансовое положение. Однако истец имеет в активе лишь одни проигранные торги. Ответчик же имеет выполненные контракты для курганского и тюменского управлений капитального строительства, дорожной дирекции ЯНАО и других государственных и муниципальных структур. СБИС сумму иска так же не называет, однако в намерении подать иск о банкротстве поясняется, что дело должен рассматривать арбитражный суд не в Тюмени, а в Кургане. Ранее URA.RU рассказало о ключевых причинах банкротства тюменского бизнеса. Большинство проблем можно было преодолеть, уверены арбитражные управляющие.

ООО «Процветание», зарегистрированное в Тюменской области, выступило с иском о банкротстве против «Тюменской автодорожной компании», чей офис расположен в Курганской области. Эта информация размещена в электронной картотеке арбитражных дел. «Дело № А70-18101/2023, истец — ООО „Процветание“. Ответчик — ООО „Тюменская автодорожная компания“, сумма иска неизвестна. В настоящий момент заявление зарегистрировано, но еще не поступило в работу», — сообщает картотека. Система СБИС сообщает, что у обеих компаний относительно стабильное финансовое положение. Однако истец имеет в активе лишь одни проигранные торги. Ответчик же имеет выполненные контракты для курганского и тюменского управлений капитального строительства, дорожной дирекции ЯНАО и других государственных и муниципальных структур. СБИС сумму иска так же не называет, однако в намерении подать иск о банкротстве поясняется, что дело должен рассматривать арбитражный суд не в Тюмени, а в Кургане. Ранее URA.RU рассказало о ключевых причинах банкротства тюменского бизнеса. Большинство проблем можно было преодолеть, уверены арбитражные управляющие.