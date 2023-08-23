Тюменская компания банкротит подрядчика ямальских и курганских властей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по банкротству, ИНТЕРФАКС. Екатеринбург, банкротство, неплатежеспособность
ООО «Процветание» выступило с иском против компании, имеющей в активе более 60 выполненных контрактов в ЯНАО, Тюменской и Курганской областях Фото:

ООО «Процветание», зарегистрированное в Тюменской области, выступило с иском о банкротстве против «Тюменской автодорожной компании», чей офис расположен в Курганской области. Эта информация размещена в электронной картотеке арбитражных дел.

«Дело № А70-18101/2023, истец — ООО „Процветание“. Ответчик — ООО „Тюменская автодорожная компания“, сумма иска неизвестна. В настоящий момент заявление зарегистрировано, но еще не поступило в работу», — сообщает картотека.

Система СБИС сообщает, что у обеих компаний относительно стабильное финансовое положение. Однако истец имеет в активе лишь одни проигранные торги. Ответчик же имеет выполненные контракты для курганского и тюменского управлений капитального строительства, дорожной дирекции ЯНАО и других государственных и муниципальных структур. СБИС сумму иска так же не называет, однако в намерении подать иск о банкротстве поясняется, что дело должен рассматривать арбитражный суд не в Тюмени, а в Кургане.

Ранее URA.RU рассказало о ключевых причинах банкротства тюменского бизнеса. Большинство проблем можно было преодолеть, уверены арбитражные управляющие.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ООО «Процветание», зарегистрированное в Тюменской области, выступило с иском о банкротстве против «Тюменской автодорожной компании», чей офис расположен в Курганской области. Эта информация размещена в электронной картотеке арбитражных дел. «Дело № А70-18101/2023, истец — ООО „Процветание“. Ответчик — ООО „Тюменская автодорожная компания“, сумма иска неизвестна. В настоящий момент заявление зарегистрировано, но еще не поступило в работу», — сообщает картотека. Система СБИС сообщает, что у обеих компаний относительно стабильное финансовое положение. Однако истец имеет в активе лишь одни проигранные торги. Ответчик же имеет выполненные контракты для курганского и тюменского управлений капитального строительства, дорожной дирекции ЯНАО и других государственных и муниципальных структур. СБИС сумму иска так же не называет, однако в намерении подать иск о банкротстве поясняется, что дело должен рассматривать арбитражный суд не в Тюмени, а в Кургане. Ранее URA.RU рассказало о ключевых причинах банкротства тюменского бизнеса. Большинство проблем можно было преодолеть, уверены арбитражные управляющие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...