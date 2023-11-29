Вопросы для прямой линии Путина начнут собирать на этой неделе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приложение Прямая линия с Владимиром Путиным. Екатеринбург, путин на экране, приложение прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
На этой неделе заработают сервисы для приема вопросы на Прямую линию с Владимиром Путиным Фото:

На этой неделе будут запущены сервисы для приема вопросов для Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказали источники в Кремле.

«Сервисы по приему вопросов для Прямой линии с Владимиром Путиным заработают уже на этой неделе», — передает слова источников telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Там добавили, что в течение нескольких дней на телеканалах будут транслироваться промо-ролики, в которых будут представлены номера телефонов и другие способы передачи вопросов президенту. Само мероприятие, которое будет совмещено с пресс-конференцией, запланировано на середину декабря.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом году также будут приниматься вопросы от россиян для предстоящей Прямой линии, что уже является традицией. Согласно источникам, большая пресс-конференция Путина запланирована на 14 декабря.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На этой неделе будут запущены сервисы для приема вопросов для Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказали источники в Кремле. «Сервисы по приему вопросов для Прямой линии с Владимиром Путиным заработают уже на этой неделе», — передает слова источников telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Там добавили, что в течение нескольких дней на телеканалах будут транслироваться промо-ролики, в которых будут представлены номера телефонов и другие способы передачи вопросов президенту. Само мероприятие, которое будет совмещено с пресс-конференцией, запланировано на середину декабря. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом году также будут приниматься вопросы от россиян для предстоящей Прямой линии, что уже является традицией. Согласно источникам, большая пресс-конференция Путина запланирована на 14 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...