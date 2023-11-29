Вопросы для прямой линии Путина начнут собирать на этой неделе

29 ноября 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

На этой неделе заработают сервисы для приема вопросы на Прямую линию с Владимиром Путиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На этой неделе будут запущены сервисы для приема вопросов для Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказали источники в Кремле. «Сервисы по приему вопросов для Прямой линии с Владимиром Путиным заработают уже на этой неделе», — передает слова источников telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Там добавили, что в течение нескольких дней на телеканалах будут транслироваться промо-ролики, в которых будут представлены номера телефонов и другие способы передачи вопросов президенту. Само мероприятие, которое будет совмещено с пресс-конференцией, запланировано на середину декабря. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом году также будут приниматься вопросы от россиян для предстоящей Прямой линии, что уже является традицией. Согласно источникам, большая пресс-конференция Путина запланирована на 14 декабря.

На этой неделе будут запущены сервисы для приема вопросов для Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказали источники в Кремле. «Сервисы по приему вопросов для Прямой линии с Владимиром Путиным заработают уже на этой неделе», — передает слова источников telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Там добавили, что в течение нескольких дней на телеканалах будут транслироваться промо-ролики, в которых будут представлены номера телефонов и другие способы передачи вопросов президенту. Само мероприятие, которое будет совмещено с пресс-конференцией, запланировано на середину декабря. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом году также будут приниматься вопросы от россиян для предстоящей Прямой линии, что уже является традицией. Согласно источникам, большая пресс-конференция Путина запланирована на 14 декабря.