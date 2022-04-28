Мишустин ответил на главную угрозу санкций для медицины

Он готов заплатить молодежи миллионы рублей

28 апреля 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин нашел еще один способ решить кадровый голод на селе Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти нашли способ решить кадровый вопрос в здравоохранении. Привлекательные условия для молодых специалистов, которые вернутся после обучения в свои села и малые города, позволят избавиться от дефицита врачей и среднего медперсонала, объясняют URA.RU эксперты решение, озвученное на заседании правительства РФ 28 апреля премьер-министром Михаилом Мишустиным. Выпускники-медики способны заменить коллег-мигрантов, которые работали в медучреждениях страны до введения санкций, полагают политологи. В начале совещания Мишустин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Одно из решений правительства, о которых сказал премьер, как раз касается сферы здравоохранения — дефицита кадров в сельской местности и в труднодоступных территориях. «Там особенно не хватает специалистов. Мы создаем условия для их привлечения», — сообщил премьер-министр. Получить подъемные по госпрограмме теперь могут выпускники медвузов и колледжей, вернувшиеся в родные края, рассказал Михаил Мишустин Фото: Размик Закарян © URA.RU Речь идет о расширении программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», о чем с правительством на одном из совещаний говорил президент РФ Владимир Путин. По словам Мишустина, теперь участниками программ могут стать выпускники медвузов и колледжей, которые вернутся в родные края. «Они получат такие же подъемные, которые раньше назначались только при переезде [из другой местности]. При устройстве в медорганизации на селе, удаленных и труднодоступных территориях и в небольших городах молодым врачам единовременно выплатят от 1 до 1,5 миллиона рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсестрам — от 500 до 750 тысяч рублей. Это [размер подъемных] зависит от конкретной территории», — разъяснил Мишустин. Выше этих значений размер компенсаций для медиков будет на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Арктике. Там доктора получат 2 млн рублей, а средний медперсонал — 1 млн рублей, добавил премьер. «В трехлетнем бюджете ежегодно предусмотрено около 6 миллиардов рублей на предоставление выплат всем специалистам по „земским“ программам. Их совершенствование позволит быстрее привлечь в наше здравоохранение квалифицированные кадры, а значит, повысить качество и доступность медпомощи», — заключил Мишустин. Увеличение числа медиков в селах и труднодоступных районах России — это тоже ответ на санкции, считают эксперты Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Решение кадровой проблемы в здравоохранении на селе и в труднодоступных районах — это не прямой, а косвенный ответ санкциям, считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Мы наполняли села и труднодоступные районы медиками в первую очередь за счет мигрантов из Средней Азии. Конечно, у каждого региона была и своя программа. А в контексте санкционной политики у нас наблюдается отток мигрантов. К нам теперь поедет гораздо меньше высококвалифицированных специалистов-иностранцев, так как заработок стал меньше, да и российские власти не заинтересованы в оттоке денег в другие страны», — пояснил эксперт. Привлечение выпускников медвузов и колледжей надолго решит проблему с кадрами в той сельской местности, откуда они родом, отмечает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. «Если человек вернулся на родину, его надо стимулировать. Такие специалисты часто остаются на селе надолго или навсегда. Это взрослые люди с семьями, и им, конечно, нужен первоначальный капитал, чтобы устроиться», — отметила депутат. Статья по теме Мишустин закрыл тему нехватки лекарств из-за санкций Решение правительства РФ позволит увеличить число медиков на селе и в малых городах, где их особенно не хватает, уверен представитель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. «Это решение было поддержано профсоюзом работников здравоохранения РФ. Спрос на выпускников-медиков большой — обращения поступают от лечебных учреждений. Выплачивая подъемные, власти рассчитывают, что выпускники, вернувшись на село, не испугаются трудностей и не сбегут», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Власти нашли способ решить кадровый вопрос в здравоохранении. Привлекательные условия для молодых специалистов, которые вернутся после обучения в свои села и малые города, позволят избавиться от дефицита врачей и среднего медперсонала, объясняют URA.RU эксперты решение, озвученное на заседании правительства РФ 28 апреля премьер-министром Михаилом Мишустиным. Выпускники-медики способны заменить коллег-мигрантов, которые работали в медучреждениях страны до введения санкций, полагают политологи. В начале совещания Мишустин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Одно из решений правительства, о которых сказал премьер, как раз касается сферы здравоохранения — дефицита кадров в сельской местности и в труднодоступных территориях. «Там особенно не хватает специалистов. Мы создаем условия для их привлечения», — сообщил премьер-министр. Речь идет о расширении программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», о чем с правительством на одном из совещаний говорил президент РФ Владимир Путин. По словам Мишустина, теперь участниками программ могут стать выпускники медвузов и колледжей, которые вернутся в родные края. «Они получат такие же подъемные, которые раньше назначались только при переезде [из другой местности]. При устройстве в медорганизации на селе, удаленных и труднодоступных территориях и в небольших городах молодым врачам единовременно выплатят от 1 до 1,5 миллиона рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсестрам — от 500 до 750 тысяч рублей. Это [размер подъемных] зависит от конкретной территории», — разъяснил Мишустин. Выше этих значений размер компенсаций для медиков будет на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Арктике. Там доктора получат 2 млн рублей, а средний медперсонал — 1 млн рублей, добавил премьер. «В трехлетнем бюджете ежегодно предусмотрено около 6 миллиардов рублей на предоставление выплат всем специалистам по „земским“ программам. Их совершенствование позволит быстрее привлечь в наше здравоохранение квалифицированные кадры, а значит, повысить качество и доступность медпомощи», — заключил Мишустин. Решение кадровой проблемы в здравоохранении на селе и в труднодоступных районах — это не прямой, а косвенный ответ санкциям, считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Мы наполняли села и труднодоступные районы медиками в первую очередь за счет мигрантов из Средней Азии. Конечно, у каждого региона была и своя программа. А в контексте санкционной политики у нас наблюдается отток мигрантов. К нам теперь поедет гораздо меньше высококвалифицированных специалистов-иностранцев, так как заработок стал меньше, да и российские власти не заинтересованы в оттоке денег в другие страны», — пояснил эксперт. Привлечение выпускников медвузов и колледжей надолго решит проблему с кадрами в той сельской местности, откуда они родом, отмечает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. «Если человек вернулся на родину, его надо стимулировать. Такие специалисты часто остаются на селе надолго или навсегда. Это взрослые люди с семьями, и им, конечно, нужен первоначальный капитал, чтобы устроиться», — отметила депутат. Решение правительства РФ позволит увеличить число медиков на селе и в малых городах, где их особенно не хватает, уверен представитель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. «Это решение было поддержано профсоюзом работников здравоохранения РФ. Спрос на выпускников-медиков большой — обращения поступают от лечебных учреждений. Выплачивая подъемные, власти рассчитывают, что выпускники, вернувшись на село, не испугаются трудностей и не сбегут», — резюмировал эксперт.