Полиция временно ограничила движение машин на въезде в Екатеринбург

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Полицейские ограничили движение машин на въезде в уральскую столицу Фото:

Свердловские полицейские временно ограничили движение машин на въезде в Екатеринбург. Причиной стал гололед. Об этом сообщает МВД России.

«Проблемные участки образовались на Екатеринбургской кольцевой автодороге с 89 по 79 км от Челябинского до Полевского трактов. Зафиксировано более 20 ДТП. На местах аварий работают 6 экипажей ДПС. После ликвидации последствий гололеда и разбора ДТП движение машин будет возобновлено в штатном режиме», — говорится в сообщении telegram-канала МВД МЕДИА.

Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура, и снег сменился дождем. Дороги покрылись льдом утром 29 ноября. Из-за гололеда около 40 автомобилей столкнулись на ЕКАД. В результате аварии пострадали 12 человек. В приемное отделение ЦГКБ № 24 Екатеринбурга было доставлено 7 человек. Среди пострадавших — водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. 4 человека были госпитализированы в горбольницу ЦГКБ № 23, а один человек от госпитализации отказался.

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Свердловские полицейские временно ограничили движение машин на въезде в Екатеринбург. Причиной стал гололед. Об этом сообщает МВД России. «Проблемные участки образовались на Екатеринбургской кольцевой автодороге с 89 по 79 км от Челябинского до Полевского трактов. Зафиксировано более 20 ДТП. На местах аварий работают 6 экипажей ДПС. После ликвидации последствий гололеда и разбора ДТП движение машин будет возобновлено в штатном режиме», — говорится в сообщении telegram-канала МВД МЕДИА. Вечером 28 ноября в Екатеринбурге установилась плюсовая температура, и снег сменился дождем. Дороги покрылись льдом утром 29 ноября. Из-за гололеда около 40 автомобилей столкнулись на ЕКАД. В результате аварии пострадали 12 человек. В приемное отделение ЦГКБ № 24 Екатеринбурга было доставлено 7 человек. Среди пострадавших — водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. 4 человека были госпитализированы в горбольницу ЦГКБ № 23, а один человек от госпитализации отказался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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