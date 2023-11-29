Кулеба: Украина не просила Запад отправлять своих солдат на фронт

29 ноября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Украина не просила США отправлять свои войска на фронт, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не запрашивала отправки войск США для участия в украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Украина никогда не просила отправки американских войск», — передает слова Кулебы РИА Новости. Он также выразил надежду на то, что конгресс США найдет решение для одновременной поддержки Израиля и Украины. Кулеба подчеркнул, что Киев предлагает справедливое сотрудничество: они получают нужную помощь, а в обмен они сами ведут сражение. Все 31 обещанных американских танка M1A1 Abrams были доставлены на Украину. Украинские военные, прошедшие тренировку на этих танках вместе с международными войсками в Германии, вернулись на родину вместе с боеприпасами и запасными частями.

Украина не запрашивала отправки войск США для участия в украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Украина никогда не просила отправки американских войск», — передает слова Кулебы РИА Новости. Он также выразил надежду на то, что конгресс США найдет решение для одновременной поддержки Израиля и Украины. Кулеба подчеркнул, что Киев предлагает справедливое сотрудничество: они получают нужную помощь, а в обмен они сами ведут сражение. Все 31 обещанных американских танка M1A1 Abrams были доставлены на Украину. Украинские военные, прошедшие тренировку на этих танках вместе с международными войсками в Германии, вернулись на родину вместе с боеприпасами и запасными частями.