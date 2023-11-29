Кулеба: Украина не просила Запад отправлять своих солдат на фронт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Украина не просила США отправлять свои войска на фронт, заявил Дмитрий Кулеба Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не запрашивала отправки войск США для участия в украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина никогда не просила отправки американских войск», — передает слова Кулебы РИА Новости. Он также выразил надежду на то, что конгресс США найдет решение для одновременной поддержки Израиля и Украины. Кулеба подчеркнул, что Киев предлагает справедливое сотрудничество: они получают нужную помощь, а в обмен они сами ведут сражение.

Все 31 обещанных американских танка M1A1 Abrams были доставлены на Украину. Украинские военные, прошедшие тренировку на этих танках вместе с международными войсками в Германии, вернулись на родину вместе с боеприпасами и запасными частями.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина не запрашивала отправки войск США для участия в украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Украина никогда не просила отправки американских войск», — передает слова Кулебы РИА Новости. Он также выразил надежду на то, что конгресс США найдет решение для одновременной поддержки Израиля и Украины. Кулеба подчеркнул, что Киев предлагает справедливое сотрудничество: они получают нужную помощь, а в обмен они сами ведут сражение. Все 31 обещанных американских танка M1A1 Abrams были доставлены на Украину. Украинские военные, прошедшие тренировку на этих танках вместе с международными войсками в Германии, вернулись на родину вместе с боеприпасами и запасными частями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...