Кулеба: Украина не просила Запад отправлять своих солдат на фронт

Украина не запрашивала отправки войск США для участия в украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Украина никогда не просила отправки американских войск», — передает слова Кулебы РИА Новости. Он также выразил надежду на то, что конгресс США найдет решение для одновременной поддержки Израиля и Украины. Кулеба подчеркнул, что Киев предлагает справедливое сотрудничество: они получают нужную помощь, а в обмен они сами ведут сражение.
Все 31 обещанных американских танка M1A1 Abrams были доставлены на Украину. Украинские военные, прошедшие тренировку на этих танках вместе с международными войсками в Германии, вернулись на родину вместе с боеприпасами и запасными частями.
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