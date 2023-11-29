В НАТО признали силу российской армии

В НАТО не смогли назвать Россию слабой
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По словам фон Зандрарта, у армии РФ есть желание выйти победителем из СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО Юрген-Иоахим фон Зандрарт высказал свое мнение по поводу действий армии РФ в ходе СВО на Украине. Он признал силу российской армии. А также заявил, что у ВС РФ есть большое желание стать победителем в спецоперации.

«Мы видели достаточно традиционный подход с сильным упором на артиллерию и высокой концентрацией наземных сил. С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба. <…> Это объединение, которое учится с сильным желанием выйти победителем», — передает слова генерала газета Mundo. Также, по словам фон Зандрарта, у РФ другой подход к командованию и контролю.

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Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО Юрген-Иоахим фон Зандрарт высказал свое мнение по поводу действий армии РФ в ходе СВО на Украине. Он признал силу российской армии. А также заявил, что у ВС РФ есть большое желание стать победителем в спецоперации. «Мы видели достаточно традиционный подход с сильным упором на артиллерию и высокой концентрацией наземных сил. С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба. <…> Это объединение, которое учится с сильным желанием выйти победителем», — передает слова генерала газета Mundo. Также, по словам фон Зандрарта, у РФ другой подход к командованию и контролю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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