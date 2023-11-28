На курганском заводе зятя сенатора Муратова трудоустроили сотни работников

«Кургандормаш» за год принял на работу более 200 специалистов

29 ноября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Курганский производитель спецтехники за год трудоустроил более 200 новых сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заводе «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, за год трудоустроили 206 новых специалистов и стали выпускать на восемь моделей спецтехники больше. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Из дня в день мы растем, увеличиваем объемы производства, формируем команду. За год мы выросли на 206 специалистов. Теперь нас 706 сотрудников. На восемь новых моделей. Сейчас на заводе выпускается 40 видов техники», — говорится в сообщении. Также на предприятии отметили, что за год было создано 16 патентов и отгружено 589 машин для клиентов. Ранее URA.RU писало, что курганские оборонные заводы приняли на работу более шести тысяч сотрудников. С учетом уволенных прирост на заводе составил 3,5 тысячи человек. Из них на предприятиях трудоустроено порядка 500 студентов, сообщал директор департамента экономразвития Курганской области Владимир Ковалев.

На заводе «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, за год трудоустроили 206 новых специалистов и стали выпускать на восемь моделей спецтехники больше. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Из дня в день мы растем, увеличиваем объемы производства, формируем команду. За год мы выросли на 206 специалистов. Теперь нас 706 сотрудников. На восемь новых моделей. Сейчас на заводе выпускается 40 видов техники», — говорится в сообщении. Также на предприятии отметили, что за год было создано 16 патентов и отгружено 589 машин для клиентов. Ранее URA.RU писало, что курганские оборонные заводы приняли на работу более шести тысяч сотрудников. С учетом уволенных прирост на заводе составил 3,5 тысячи человек. Из них на предприятиях трудоустроено порядка 500 студентов, сообщал директор департамента экономразвития Курганской области Владимир Ковалев.