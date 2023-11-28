На курганском заводе зятя сенатора Муратова трудоустроили сотни работников

На заводе «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, за год трудоустроили 206 новых специалистов и стали выпускать на восемь моделей спецтехники больше. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
«Из дня в день мы растем, увеличиваем объемы производства, формируем команду. За год мы выросли на 206 специалистов. Теперь нас 706 сотрудников. На восемь новых моделей. Сейчас на заводе выпускается 40 видов техники», — говорится в сообщении. Также на предприятии отметили, что за год было создано 16 патентов и отгружено 589 машин для клиентов.
Ранее URA.RU писало, что курганские оборонные заводы приняли на работу более шести тысяч сотрудников. С учетом уволенных прирост на заводе составил 3,5 тысячи человек. Из них на предприятиях трудоустроено порядка 500 студентов, сообщал директор департамента экономразвития Курганской области Владимир Ковалев.
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