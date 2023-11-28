28 ноября 2023

На курганском заводе зятя сенатора Муратова трудоустроили сотни работников

«Кургандормаш» за год принял на работу более 200 специалистов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роман Новиков. Глава Росавтодора. Курган , кургандормаш, спецтехника
Курганский производитель спецтехники за год трудоустроил более 200 новых сотрудников Фото:

На заводе «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, за год трудоустроили 206 новых специалистов и стали выпускать на восемь моделей спецтехники больше. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Из дня в день мы растем, увеличиваем объемы производства, формируем команду. За год мы выросли на 206 специалистов. Теперь нас 706 сотрудников. На восемь новых моделей. Сейчас на заводе выпускается 40 видов техники», — говорится в сообщении. Также на предприятии отметили, что за год было создано 16 патентов и отгружено 589 машин для клиентов.

Ранее URA.RU писало, что курганские оборонные заводы приняли на работу более шести тысяч сотрудников. С учетом уволенных прирост на заводе составил 3,5 тысячи человек. Из них на предприятиях трудоустроено порядка 500 студентов, сообщал директор департамента экономразвития Курганской области Владимир Ковалев.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На заводе «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, за год трудоустроили 206 новых специалистов и стали выпускать на восемь моделей спецтехники больше. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Из дня в день мы растем, увеличиваем объемы производства, формируем команду. За год мы выросли на 206 специалистов. Теперь нас 706 сотрудников. На восемь новых моделей. Сейчас на заводе выпускается 40 видов техники», — говорится в сообщении. Также на предприятии отметили, что за год было создано 16 патентов и отгружено 589 машин для клиентов. Ранее URA.RU писало, что курганские оборонные заводы приняли на работу более шести тысяч сотрудников. С учетом уволенных прирост на заводе составил 3,5 тысячи человек. Из них на предприятиях трудоустроено порядка 500 студентов, сообщал директор департамента экономразвития Курганской области Владимир Ковалев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...