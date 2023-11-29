Военный эксперт назвал последствия конфликта между Залужным и Зеленским для СВО

Обозреватель Литовкин: Украина проиграет на фоне ссоры Зеленского и Залужного

30 ноября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

У Залужного начался конфликт с Зеленским из-за неудачного контрнаступления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разногласия между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским не скажутся на удачном проведении спецоперации российской армией. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «На фронте все идет последовательно, и идет к поражению Украины. Это произойдет вне зависимости от того, есть ли конфликт между Залужным и Зеленским. Российская армия сильнее. Украинская армия не в состоянии сдержать ее натиск. Если будет принято решение нашим руководством страны наступать дальше на остальную территорию Украины, отрезая ее от Черного моря, откидывая подальше от наших границ, то мы освободим территорию. Любая украинская территория всегда для нас будет представлять опасность», — сказал Виктор Литовкин. Военный эксперт отметил, что сейчас высшие чины Украины хотят найти виноватого в провале контрнаступления. «Не будет же за это отвечать Запад, который заставлял наступать украинскую армию без прикрытия с воздуха, по стандартам и шаблонам НАТО. Блок никогда не воевал с государственной армией, равной ему по силе. Не преодолевал обширных минных полей. Они не могут сказать, что в проваленном контрнаступлении виноваты Соединенные Штаты, Великобритания и НАТО, которые заставляли идти вперед. Они пытаются между собой найти виноватого. А никому не хочется быть козлом отпущения, тем более Зеленскому, который, потеряв власть, сразу станет мертвым», — заключил он. В начале ноября Валерий Залужный дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого в СМИ появилась информация, что Зеленский недоволен высказываниями главкома ВСУ. Украинский журналист Юрий Николов сообщил, что офис Зеленского запретил региональным властям контактировать с Залужным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Разногласия между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским не скажутся на удачном проведении спецоперации российской армией. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «На фронте все идет последовательно, и идет к поражению Украины. Это произойдет вне зависимости от того, есть ли конфликт между Залужным и Зеленским. Российская армия сильнее. Украинская армия не в состоянии сдержать ее натиск. Если будет принято решение нашим руководством страны наступать дальше на остальную территорию Украины, отрезая ее от Черного моря, откидывая подальше от наших границ, то мы освободим территорию. Любая украинская территория всегда для нас будет представлять опасность», — сказал Виктор Литовкин. Военный эксперт отметил, что сейчас высшие чины Украины хотят найти виноватого в провале контрнаступления. «Не будет же за это отвечать Запад, который заставлял наступать украинскую армию без прикрытия с воздуха, по стандартам и шаблонам НАТО. Блок никогда не воевал с государственной армией, равной ему по силе. Не преодолевал обширных минных полей. Они не могут сказать, что в проваленном контрнаступлении виноваты Соединенные Штаты, Великобритания и НАТО, которые заставляли идти вперед. Они пытаются между собой найти виноватого. А никому не хочется быть козлом отпущения, тем более Зеленскому, который, потеряв власть, сразу станет мертвым», — заключил он. В начале ноября Валерий Залужный дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого в СМИ появилась информация, что Зеленский недоволен высказываниями главкома ВСУ. Украинский журналист Юрий Николов сообщил, что офис Зеленского запретил региональным властям контактировать с Залужным.