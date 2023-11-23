Мэрия Перми ввела ЧС в двух домах

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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, здание, руины, реновация, разруха, дом, жилье
Дома могут обрушиться в любой момент Фото:

Администрация Перми ввела режим чрезвычайной ситуации в домах по улице Карпинского, 56 и 58. Сейчас здания находятся в критическом состоянии и могут в любой момент рухнуть, сообщается на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«В администрации Перми состоялось внеочередное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По решению комиссии, с 23 ноября в отношении аварийных домов по улице Карпинского, 56 и 58 вводится режим чрезвычайной ситуации», — сообщает мэрия.

Дом на Карпинского, 56 является жилым зданием, поэтому его жителей экстренно расселяют. Для них подготовлен временный пункт размещения в гостинице «Профсоюзная», позже им будут предложены маневренные фонды и другие варианты расселения. В доме на Карпинского, 58 уже никто не живет, однако он все равно представляет угрозу для прохожих, так как может рухнуть. В ближайшее время у зданий будет установлено ограждение и организована охрана. Ранее мэрия также ввела режим ЧС в доме на улице Куйбышева, 68. Дом экстренно расселили из-за угрозы внезапного обрушения.

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Администрация Перми ввела режим чрезвычайной ситуации в домах по улице Карпинского, 56 и 58. Сейчас здания находятся в критическом состоянии и могут в любой момент рухнуть, сообщается на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». «В администрации Перми состоялось внеочередное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По решению комиссии, с 23 ноября в отношении аварийных домов по улице Карпинского, 56 и 58 вводится режим чрезвычайной ситуации», — сообщает мэрия. Дом на Карпинского, 56 является жилым зданием, поэтому его жителей экстренно расселяют. Для них подготовлен временный пункт размещения в гостинице «Профсоюзная», позже им будут предложены маневренные фонды и другие варианты расселения. В доме на Карпинского, 58 уже никто не живет, однако он все равно представляет угрозу для прохожих, так как может рухнуть. В ближайшее время у зданий будет установлено ограждение и организована охрана. Ранее мэрия также ввела режим ЧС в доме на улице Куйбышева, 68. Дом экстренно расселили из-за угрозы внезапного обрушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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