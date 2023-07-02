В Перми сносят дом, ставший причиной ЧС

Экстренно расселенный дом по адресу Куйбышева, 143 в Перми начали сносить

03 июля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

На месте аварийного дома работает техника Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Перми рабочие приступили к сносу скандального дома по адресу ул. Куйбышева, 143. Ранее из него экстренно пришлось выселять жителей, а на территории ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщают в мэрии, все люди уже расселены, поэтому решено дом уничтожить. «В Перми начался снос аварийного дома по улице Куйбышева, 143. Демонтаж дома будет производиться с применением специализированной техники. Затем МБУ „Полигон“ вывезет строительные отходы, образовавшиеся в результате сноса. Территория вокруг дома огорожена забором», — говорится на сайте администрации Перми. В конце февраля власти Перми сообщили, что 1 марта в отношении аварийного дома на улице Куйбышева, 143 вводится режим чрезвычайной ситуации. Жителей было решено расселить в экстренном порядке. Износ здания составлял 88%, о чем чиновники знали давно. Людей обещали расселить из него еще до конца 2022 года, но произошло это только весной 2023.

В Перми рабочие приступили к сносу скандального дома по адресу ул. Куйбышева, 143. Ранее из него экстренно пришлось выселять жителей, а на территории ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщают в мэрии, все люди уже расселены, поэтому решено дом уничтожить. «В Перми начался снос аварийного дома по улице Куйбышева, 143. Демонтаж дома будет производиться с применением специализированной техники. Затем МБУ „Полигон“ вывезет строительные отходы, образовавшиеся в результате сноса. Территория вокруг дома огорожена забором», — говорится на сайте администрации Перми. В конце февраля власти Перми сообщили, что 1 марта в отношении аварийного дома на улице Куйбышева, 143 вводится режим чрезвычайной ситуации. Жителей было решено расселить в экстренном порядке. Износ здания составлял 88%, о чем чиновники знали давно. Людей обещали расселить из него еще до конца 2022 года, но произошло это только весной 2023.