Беременной свердловчанке, упавшей под поезд в метро, провели четыре операции. Фото

29 ноября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Врачи провели четыре операции, чтобы спасти жизнь пациентке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Беременная екатеринбурженка Елена Пунанова, упавшая под поезд в метро на станции «Проспект Космонавтов», перенесла четыре сложнейших операции. За жизнь пациентки боролась команда врачей из четырех человек. Инцидент произошел 18 сентября. «Молодая женщина поступила в больницу №36 Екатеринбурга в критическом состоянии. У нее диагностировали тяжелейшие травмы, включая открытый вдавленный перелом свода черепа, ушиб головного мозга, кровоизлияние, множественные переломы ребер с повреждением легких, а также шоковое состояние. Счет шел на минуты. Команда врачей в составе хирурга Ивана Ульянова, травматолога Максима Панкратова, реаниматолога Екатерины Бесединой, нейрохирурга Дмитрия Севостьянова провела четыре операции, которые сохранили Елене жизнь», — сообщается в официальном telegram-канале министерства здравоохранения Свердловской области. По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а затем резко заплакала, потеряла равновесие, упала на рельсы и попала под метропоезд. Женщина выжила, но ребенка медикам спасти не удалось. Фото: Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской (https://t.me/minzdravso/7803)

Беременная екатеринбурженка Елена Пунанова, упавшая под поезд в метро на станции «Проспект Космонавтов», перенесла четыре сложнейших операции. За жизнь пациентки боролась команда врачей из четырех человек. Инцидент произошел 18 сентября. «Молодая женщина поступила в больницу №36 Екатеринбурга в критическом состоянии. У нее диагностировали тяжелейшие травмы, включая открытый вдавленный перелом свода черепа, ушиб головного мозга, кровоизлияние, множественные переломы ребер с повреждением легких, а также шоковое состояние. Счет шел на минуты. Команда врачей в составе хирурга Ивана Ульянова, травматолога Максима Панкратова, реаниматолога Екатерины Бесединой, нейрохирурга Дмитрия Севостьянова провела четыре операции, которые сохранили Елене жизнь», — сообщается в официальном telegram-канале министерства здравоохранения Свердловской области. По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а затем резко заплакала, потеряла равновесие, упала на рельсы и попала под метропоезд. Женщина выжила, но ребенка медикам спасти не удалось.