Беременная екатеринбурженка Елена Пунанова, упавшая под поезд в метро на станции «Проспект Космонавтов», перенесла четыре сложнейших операции. За жизнь пациентки боролась команда врачей из четырех человек. Инцидент произошел 18 сентября.
«Молодая женщина поступила в больницу №36 Екатеринбурга в критическом состоянии. У нее диагностировали тяжелейшие травмы, включая открытый вдавленный перелом свода черепа, ушиб головного мозга, кровоизлияние, множественные переломы ребер с повреждением легких, а также шоковое состояние. Счет шел на минуты. Команда врачей в составе хирурга Ивана Ульянова, травматолога Максима Панкратова, реаниматолога Екатерины Бесединой, нейрохирурга Дмитрия Севостьянова провела четыре операции, которые сохранили Елене жизнь», — сообщается в официальном telegram-канале министерства здравоохранения Свердловской области.
По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а затем резко заплакала, потеряла равновесие, упала на рельсы и попала под метропоезд. Женщина выжила, но ребенка медикам спасти не удалось.
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