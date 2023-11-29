Беременной свердловчанке, упавшей под поезд в метро, провели четыре операции. Фото

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Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, хирургия, операция, хирург, хирургическая операция, имплантация стимулятора, нейрохирургия
Врачи провели четыре операции, чтобы спасти жизнь пациентке Фото:

Беременная екатеринбурженка Елена Пунанова, упавшая под поезд в метро на станции «Проспект Космонавтов», перенесла четыре сложнейших операции. За жизнь пациентки боролась команда врачей из четырех человек. Инцидент произошел 18 сентября.

«Молодая женщина поступила в больницу №36 Екатеринбурга в критическом состоянии. У нее диагностировали тяжелейшие травмы, включая открытый вдавленный перелом свода черепа, ушиб головного мозга, кровоизлияние, множественные переломы ребер с повреждением легких, а также шоковое состояние. Счет шел на минуты. Команда врачей в составе хирурга Ивана Ульянова, травматолога Максима Панкратова, реаниматолога Екатерины Бесединой, нейрохирурга Дмитрия Севостьянова провела четыре операции, которые сохранили Елене жизнь», — сообщается в официальном telegram-канале министерства здравоохранения Свердловской области.

По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а затем резко заплакала, потеряла равновесие, упала на рельсы и попала под метропоезд. Женщина выжила, но ребенка медикам спасти не удалось.

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Беременная екатеринбурженка Елена Пунанова, упавшая под поезд в метро на станции «Проспект Космонавтов», перенесла четыре сложнейших операции. За жизнь пациентки боролась команда врачей из четырех человек. Инцидент произошел 18 сентября. «Молодая женщина поступила в больницу №36 Екатеринбурга в критическом состоянии. У нее диагностировали тяжелейшие травмы, включая открытый вдавленный перелом свода черепа, ушиб головного мозга, кровоизлияние, множественные переломы ребер с повреждением легких, а также шоковое состояние. Счет шел на минуты. Команда врачей в составе хирурга Ивана Ульянова, травматолога Максима Панкратова, реаниматолога Екатерины Бесединой, нейрохирурга Дмитрия Севостьянова провела четыре операции, которые сохранили Елене жизнь», — сообщается в официальном telegram-канале министерства здравоохранения Свердловской области. По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а затем резко заплакала, потеряла равновесие, упала на рельсы и попала под метропоезд. Женщина выжила, но ребенка медикам спасти не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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