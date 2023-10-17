Беременная свердловчанка, упавшая в метро под поезд, потеряла ребенка

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Метрополитен, метрополитен, проспект космонавтов, метро, станция метро
Женщина упала в метро в середине сентября (архивное фото) Фото:

Беременная екатеринбурженка, упавшая 18 сентября под поезд в метро на станции «Проспект космонавтов», перенесла еще одну операцию. При этом сохранить беременность она не смогла.

«Женщина, попавшая под поезд на „Проспекте космонавтов“, перенесла еще одну операцию. Сохранить беременность не удалось», — пишет E1, ссылаясь на источник. Журналист агентства отправил запрос в минздрав Свердловской области.

Женщина находится в сознании в общей палате. Всего ей сделали три операции. При этом, по данным издания, ее ждет еще одно оперативное вмешательство. «Ей даже выполняют пластику тела», — добавил источник агентства.

Екатеринбурженка упала на рельсы утром 18 сентября. По словам очевидцев, она стояла у края платформы, резко расплакалась и упала, попав под поезд. Ей провели операцию. Позднее выяснилось, что она была беременной.

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Беременная екатеринбурженка, упавшая 18 сентября под поезд в метро на станции «Проспект космонавтов», перенесла еще одну операцию. При этом сохранить беременность она не смогла. «Женщина, попавшая под поезд на „Проспекте космонавтов“, перенесла еще одну операцию. Сохранить беременность не удалось», — пишет E1, ссылаясь на источник. Журналист агентства отправил запрос в минздрав Свердловской области. Женщина находится в сознании в общей палате. Всего ей сделали три операции. При этом, по данным издания, ее ждет еще одно оперативное вмешательство. «Ей даже выполняют пластику тела», — добавил источник агентства. Екатеринбурженка упала на рельсы утром 18 сентября. По словам очевидцев, она стояла у края платформы, резко расплакалась и упала, попав под поезд. Ей провели операцию. Позднее выяснилось, что она была беременной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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