Иммунолог Крючков предупредил о скором пике заболеваемости гриппом и ОРВИ

В нынешнем эпидемическом сезоне будет два пика заболеваемости Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ближайший пик заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и другими инфекциями в нынешнем эпидемиологическом сезоне будет в середине декабря. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков.

«По эпидсезону у нас ближайший локальный пик будет в середине декабря, до начала праздников. Потом будет традиционная просадка заболеваемости, которые у нас были во все предыдущие годы. Начиная с 10—15 января, опять начнется рост, который будет разгоняться. В середине или во второй половине февраля мы получим второй локальный максимум. Начиная с марта, будет стабилизация ситуации и постепенное снижение. Темпы будут невысокие», — сказал Николай Крючков.

Также иммунолог не исключил, что коронавирус может мутировать и стать более опасным. «Эволюция SARS-CoV-2 продолжается. Риски появления более патогенной и летальной линии сохраняются. Они не низкие. Я бы оценил их как умеренные. В перспективе год-полтора, что это вероятный сценарий, но в текущем эпидсезоне он не реализуется, что неплохо», — заключил он.

Ранее в ЯНАО резко выросла заболеваемость гриппом. Также в Свердловской области за неделю с 20 по 26 ноября зарегистрировано 35 592 случая острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Это выше многолетнего уровня на 9,2%.