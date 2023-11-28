Жителей ЯНАО ожидает геомагнитная буря

На Ямале ожидается магнитная буря
Геомагнитная буря накроет Ямало-Ненецкий автономный округ в первой половине дня 30 ноября. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили об этом на официальном сайте организации.
«Событие вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли. Геомагнитная активность в округе составит 5 баллов, а пик придется с 8 утра до 14 часов», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало о том, как нефтяники в Тазовском районе (ЯНАО) сфотографировали редкое природное явление. Над рекой Мессояха появилась белая радуга.
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