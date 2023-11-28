28 ноября 2023

Жителей ЯНАО ожидает геомагнитная буря

Магнитная буря накроет ЯНАО 30 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Роскосмос, космос, спутник, планета земля
На Ямале ожидается магнитная буря Фото:

Геомагнитная буря накроет Ямало-Ненецкий автономный округ в первой половине дня 30 ноября. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили об этом на официальном сайте организации.

«Событие вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли. Геомагнитная активность в округе составит 5 баллов, а пик придется с 8 утра до 14 часов», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало о том, как нефтяники в Тазовском районе (ЯНАО) сфотографировали редкое природное явление. Над рекой Мессояха появилась белая радуга.

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Геомагнитная буря накроет Ямало-Ненецкий автономный округ в первой половине дня 30 ноября. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили об этом на официальном сайте организации. «Событие вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли. Геомагнитная активность в округе составит 5 баллов, а пик придется с 8 утра до 14 часов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о том, как нефтяники в Тазовском районе (ЯНАО) сфотографировали редкое природное явление. Над рекой Мессояха появилась белая радуга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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