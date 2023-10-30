В ЯНАО нефтяники заметили необычную радугу. Фото

31 октября 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

На Ямале смогли запечатлеть необычное атмосферное явление на фото Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тазовском районе (ЯНАО) над рекой Мессояха заметили необычное природное явление — Белую радугу. Об этом написал нефтяник в социальной сети «ВКонтакте». «Редкое природное явление вам в ленту — Туманная радуга. Ее еще называют белой радугой. Заснял ее мой коллега. Я лично такое вижу впервые. Еще одно подтверждение, что Мессояха — по-настоящему уникальная точка на карте», — поделился мужчина в сообществе «Мессояха». Увидеть Туманную радугу можно в местах с повышенной влажностью. Например, в болотистых местах, которых много в округе. Природный феномен появляется в солнечную погоду, при туманной дымке. Ранее жители ЯНАО могли увидеть кроваво-красную Луну. Это природное явление связано с частным лунным затмением. Туманная радуга над рекой Мессояха Фото: сообщество «Мессояха», соцсеть «ВКонтакте»

В Тазовском районе (ЯНАО) над рекой Мессояха заметили необычное природное явление — Белую радугу. Об этом написал нефтяник в социальной сети «ВКонтакте». «Редкое природное явление вам в ленту — Туманная радуга. Ее еще называют белой радугой. Заснял ее мой коллега. Я лично такое вижу впервые. Еще одно подтверждение, что Мессояха — по-настоящему уникальная точка на карте», — поделился мужчина в сообществе «Мессояха». Увидеть Туманную радугу можно в местах с повышенной влажностью. Например, в болотистых местах, которых много в округе. Природный феномен появляется в солнечную погоду, при туманной дымке. Ранее жители ЯНАО могли увидеть кроваво-красную Луну. Это природное явление связано с частным лунным затмением.