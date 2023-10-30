В Тазовском районе (ЯНАО) над рекой Мессояха заметили необычное природное явление — Белую радугу. Об этом написал нефтяник в социальной сети «ВКонтакте».
«Редкое природное явление вам в ленту — Туманная радуга. Ее еще называют белой радугой. Заснял ее мой коллега. Я лично такое вижу впервые. Еще одно подтверждение, что Мессояха — по-настоящему уникальная точка на карте», — поделился мужчина в сообществе «Мессояха».
Увидеть Туманную радугу можно в местах с повышенной влажностью. Например, в болотистых местах, которых много в округе. Природный феномен появляется в солнечную погоду, при туманной дымке.
Ранее жители ЯНАО могли увидеть кроваво-красную Луну. Это природное явление связано с частным лунным затмением.
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