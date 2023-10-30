30 октября 2023

В ЯНАО нефтяники заметили необычную радугу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале смогли запечатлеть необычное атмосферное явление на фото Фото:

В Тазовском районе (ЯНАО) над рекой Мессояха заметили необычное природное явление — Белую радугу. Об этом написал нефтяник в социальной сети «ВКонтакте».

«Редкое природное явление вам в ленту — Туманная радуга. Ее еще называют белой радугой. Заснял ее мой коллега. Я лично такое вижу впервые. Еще одно подтверждение, что Мессояха — по-настоящему уникальная точка на карте», — поделился мужчина в сообществе «Мессояха».

Увидеть Туманную радугу можно в местах с повышенной влажностью. Например, в болотистых местах, которых много в округе. Природный феномен появляется в солнечную погоду, при туманной дымке.

Ранее жители ЯНАО могли увидеть кроваво-красную Луну. Это природное явление связано с частным лунным затмением.

Туманная радуга над рекой Мессояха
Туманная радуга над рекой Мессояха
Фото:

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В Тазовском районе (ЯНАО) над рекой Мессояха заметили необычное природное явление — Белую радугу. Об этом написал нефтяник в социальной сети «ВКонтакте». «Редкое природное явление вам в ленту — Туманная радуга. Ее еще называют белой радугой. Заснял ее мой коллега. Я лично такое вижу впервые. Еще одно подтверждение, что Мессояха — по-настоящему уникальная точка на карте», — поделился мужчина в сообществе «Мессояха». Увидеть Туманную радугу можно в местах с повышенной влажностью. Например, в болотистых местах, которых много в округе. Природный феномен появляется в солнечную погоду, при туманной дымке. Ранее жители ЯНАО могли увидеть кроваво-красную Луну. Это природное явление связано с частным лунным затмением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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