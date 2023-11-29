Какие продукты, товары и услуги подорожали в России сильнее всего

Росстат: цены на куриные яйца поднялись на 4,4%, рис подорожал на 0,5%
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, кондуктор, оплата проезда, рука с монетами, деньги в руках
В России выросли цены на предметы гигиены, продовольственные товары, медикаменты Фото:
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Цены на товары в России

За неделю с 21 по 27 ноября 2023 года выросли цены на предметы гигиены, продовольственные товары, медикаменты и некоторые услуги. Например, на рис цены поднялись на 0,5%, а на туалетную бумагу — на 0,6%. Об этом сообщили в Росстате. Но самыми дорогими стали куриные яйца.

Продовольственные товары

Поднялись цены на куриные яйца, рис, на варено-копченые и полукопченые колбасы. В 55 субъектах РФ цены на куриные яйца выросли на 0,1—5,0%. В 27 субъектах — на 5,1—11,9%. Росстат приводит, на сколько процентов выросли цены на продукты:

  • Яйца куриные — на 4,4%;
  • рис — на 0,5%;
  • колбасы полукопченые и варено-копченые — на 0,6%;
  • говядина, свинина, масло сливочное и молоко стерилизованное — на 0,3%.

Предметы гигиены и товары первой необходимости

  • Бумага туалетная подорожала на 0,6%;
  • сухие корма для домашних животных и стиральные порошки — на 0,3%;
  • спички — на 0,2%.

Цены на зубные пасты, наоборот, снизились. Этот товар подешевел на 0,3%.

Потребительские товары

  • Цены на майки, футболки мужские и шампуни выросли на 0,3%;
  • носки мужские, джинсы и кроссовки для детей — на 0,2%;
  • телевизоры, смартфоны, легковые автомобили отечественные, сигареты с фильтром — на 0,1%.

Но, например, цены на электропылесосы снизились на 1,6%. А автомобильный бензин подешевел на 0,1%. При этом цены на дизельное топливо выросли на 0,3%.

Услуги

  • Стоимость авиаперелета эконом-классом увеличилась на 12,5%;
  • тарифы на проезд в городском автобусе — на 0,5%;
  • плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов — на 0,2%;
  • средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты увеличилась на 0,6%;
  • стрижка модельная в мужском и женском залах — на 0,7% и 0,4%

При этом цены на путевки в санатории снизились на 0,3%. Проживание в гостиницах с рейтингом 4 или 5 звезд, а также в хостелах теперь дешевле на 0,1%.

Ранее Росстат сообщал, что в РФ зафиксировали увеличение цен на большинство продовольственных товаров. Например, за неделю стоимость куриных яиц выросла на 4,5%. А сосиски и сардельки подорожали на 0,5%. Цены на поваренную соль увеличились на 0,1%.

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За неделю с 21 по 27 ноября 2023 года выросли цены на предметы гигиены, продовольственные товары, медикаменты и некоторые услуги. Например, на рис цены поднялись на 0,5%, а на туалетную бумагу — на 0,6%. Об этом сообщили в Росстате. Но самыми дорогими стали куриные яйца. Поднялись цены на куриные яйца, рис, на варено-копченые и полукопченые колбасы. В 55 субъектах РФ цены на куриные яйца выросли на 0,1—5,0%. В 27 субъектах — на 5,1—11,9%. Росстат приводит, на сколько процентов выросли цены на продукты: Цены на зубные пасты, наоборот, снизились. Этот товар подешевел на 0,3%. Но, например, цены на электропылесосы снизились на 1,6%. А автомобильный бензин подешевел на 0,1%. При этом цены на дизельное топливо выросли на 0,3%. При этом цены на путевки в санатории снизились на 0,3%. Проживание в гостиницах с рейтингом 4 или 5 звезд, а также в хостелах теперь дешевле на 0,1%. Ранее Росстат сообщал, что в РФ зафиксировали увеличение цен на большинство продовольственных товаров. Например, за неделю стоимость куриных яиц выросла на 4,5%. А сосиски и сардельки подорожали на 0,5%. Цены на поваренную соль увеличились на 0,1%.
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