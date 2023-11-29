Анналена Бербок: падение интереса к Украине стало фатальным

29 ноября 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

Западные партнеры все чаще публично отказывают Украине в военной помощи Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Падение интереса к Украине среди стран Евросоюза стало фатальным. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Украина исчезает из поля зрения общественности — это фатально. Атаки России на гражданскую инфраструктуру стали более жестокими, чем когда-либо», — написала Бербок в Twitter. Глава МИД Германии отметила, что в этой ситуации Евросоюз должен начать совместно работать над продлением зимней защиты Украины. Европейский Союз признался, что не в состоянии выполнить обещание по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года, заявил ранее глава Евросовета Шарль Мишель. НАТО также лишила Украину летального оружия в 2024 году.

Падение интереса к Украине среди стран Евросоюза стало фатальным. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Украина исчезает из поля зрения общественности — это фатально. Атаки России на гражданскую инфраструктуру стали более жестокими, чем когда-либо», — написала Бербок в Twitter. Глава МИД Германии отметила, что в этой ситуации Евросоюз должен начать совместно работать над продлением зимней защиты Украины. Европейский Союз признался, что не в состоянии выполнить обещание по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года, заявил ранее глава Евросовета Шарль Мишель. НАТО также лишила Украину летального оружия в 2024 году.