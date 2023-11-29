Анналена Бербок: падение интереса к Украине стало фатальным

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НАТО. Москва. stock, stock, Анналена Бербок
Западные партнеры все чаще публично отказывают Украине в военной помощи Фото:

Падение интереса к Украине среди стран Евросоюза стало фатальным. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Украина исчезает из поля зрения общественности — это фатально. Атаки России на гражданскую инфраструктуру стали более жестокими, чем когда-либо», — написала Бербок в Twitter.

Глава МИД Германии отметила, что в этой ситуации Евросоюз должен начать совместно работать над продлением зимней защиты Украины. Европейский Союз признался, что не в состоянии выполнить обещание по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года, заявил ранее глава Евросовета Шарль Мишель. НАТО также лишила Украину летального оружия в 2024 году.

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Падение интереса к Украине среди стран Евросоюза стало фатальным. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Украина исчезает из поля зрения общественности — это фатально. Атаки России на гражданскую инфраструктуру стали более жестокими, чем когда-либо», — написала Бербок в Twitter. Глава МИД Германии отметила, что в этой ситуации Евросоюз должен начать совместно работать над продлением зимней защиты Украины. Европейский Союз признался, что не в состоянии выполнить обещание по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года, заявил ранее глава Евросовета Шарль Мишель. НАТО также лишила Украину летального оружия в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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