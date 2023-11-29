29 ноября 2023

Цена на куриное яйцо в Курганской области продолжает расти

© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень , яйца, яица
Десяток куриных яиц за неделю вырос в цене на 2,5% Фото:

Средняя цена на десяток куриных яиц достигла почти 105 рублей. Информацию об этом разместила на сайте служба государственной статистики Свердловскстат.

«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 27 ноября. Яйца куриные, десять штук. Цена: 104,71 рубля. Этот показатель на 2,5% больше, чем 20 ноября», — указано в статистике Свердловскстата на продовольственные товары и топливо. На 20 ноября цена за десяток яиц была 102 рубля.

Также подорожали бананы и огурцы. Первые на 3,7% — 144,7 рублей за килограмм, а вторые на 2,1% — 127,9 рублей за килограмм.

Ранее URA.RU писало, что в магазинах Курганской области резко подорожали яйца. За полгода цены на куриные яйца выросли более чем на 30 рублей.

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Средняя цена на десяток куриных яиц достигла почти 105 рублей. Информацию об этом разместила на сайте служба государственной статистики Свердловскстат. «Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 27 ноября. Яйца куриные, десять штук. Цена: 104,71 рубля. Этот показатель на 2,5% больше, чем 20 ноября», — указано в статистике Свердловскстата на продовольственные товары и топливо. На 20 ноября цена за десяток яиц была 102 рубля. Также подорожали бананы и огурцы. Первые на 3,7% — 144,7 рублей за килограмм, а вторые на 2,1% — 127,9 рублей за килограмм. Ранее URA.RU писало, что в магазинах Курганской области резко подорожали яйца. За полгода цены на куриные яйца выросли более чем на 30 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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