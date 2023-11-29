Цена на куриное яйцо в Курганской области продолжает расти

30 ноября 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Десяток куриных яиц за неделю вырос в цене на 2,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Средняя цена на десяток куриных яиц достигла почти 105 рублей. Информацию об этом разместила на сайте служба государственной статистики Свердловскстат. «Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 27 ноября. Яйца куриные, десять штук. Цена: 104,71 рубля. Этот показатель на 2,5% больше, чем 20 ноября», — указано в статистике Свердловскстата на продовольственные товары и топливо. На 20 ноября цена за десяток яиц была 102 рубля. Также подорожали бананы и огурцы. Первые на 3,7% — 144,7 рублей за килограмм, а вторые на 2,1% — 127,9 рублей за килограмм. Ранее URA.RU писало, что в магазинах Курганской области резко подорожали яйца. За полгода цены на куриные яйца выросли более чем на 30 рублей.

Средняя цена на десяток куриных яиц достигла почти 105 рублей. Информацию об этом разместила на сайте служба государственной статистики Свердловскстат. «Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 27 ноября. Яйца куриные, десять штук. Цена: 104,71 рубля. Этот показатель на 2,5% больше, чем 20 ноября», — указано в статистике Свердловскстата на продовольственные товары и топливо. На 20 ноября цена за десяток яиц была 102 рубля. Также подорожали бананы и огурцы. Первые на 3,7% — 144,7 рублей за килограмм, а вторые на 2,1% — 127,9 рублей за килограмм. Ранее URA.RU писало, что в магазинах Курганской области резко подорожали яйца. За полгода цены на куриные яйца выросли более чем на 30 рублей.