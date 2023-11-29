Цена на куриное яйцо в Курганской области продолжает расти

Средняя цена на десяток куриных яиц достигла почти 105 рублей. Информацию об этом разместила на сайте служба государственной статистики Свердловскстат.
«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 27 ноября. Яйца куриные, десять штук. Цена: 104,71 рубля. Этот показатель на 2,5% больше, чем 20 ноября», — указано в статистике Свердловскстата на продовольственные товары и топливо. На 20 ноября цена за десяток яиц была 102 рубля.
Также подорожали бананы и огурцы. Первые на 3,7% — 144,7 рублей за килограмм, а вторые на 2,1% — 127,9 рублей за килограмм.
Ранее URA.RU писало, что в магазинах Курганской области резко подорожали яйца. За полгода цены на куриные яйца выросли более чем на 30 рублей.
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