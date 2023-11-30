Фермер из Екатеринбурга переехал в Курганскую область восстанавливать хозяйство. Фото

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Агроферма. Агро-клевер. Село Мальцево. Курган, корова, агроклевер, село мальцево
Фермер развивает молочное производство (архивное фото) Фото:

Семья из Екатеринбурга восстанавливает ферму в Шадринском муниципальном округе Курганской области. Данная информация появилась на сайте областного правительства.

«Александр Иванов переехал всей семьей из Екатеринбурга в село Верхозино Шадринского округа Курганской области, купив небольшой земельный участок под выращивание зерновых, технику и старое здание бывшей фермы. В текущем году [он] подготовил документы и подал заявку на получение гранта на развитие молочного животноводства по программе „Агростартап“», — указано в сообщении.

С помощью четырех миллионов рублей его хозяйство «Новое время» приобрело новый трактор МТЗ, охладитель молока и 25 голов нетелей молочного направления. В дальнейшем Иванов планирует увеличить поголовье скота до 200 единиц, модернизировать помещения фермы и построить дополнительные родильный и доильный залы. Также семейство хочет заняться переработкой производимого молока и делать сыр с маслом. Фермеры планируют продавать молочную продукцию и мясные полуфабрикаты в Курганской и Свердловской областях. «Со стороны правительства области департамент АПК и Фонда развития АПК готовы оказывать всю необходимую поддержку», — прокомментировал директор департамента АПК Павел Кощеев.

Ранее житель Ямало-Ненецкого автономного округа Саиджалол Тошов переехал в село Камышевка Шатровского округа, чтобы заняться бизнесом. В августе в его хозяйстве насчитывалось 50 голов крупного рогатого скота и столько же овец.

Александр Иванов переехал в Курганскую область вместе с семьей
Александр Иванов переехал в Курганскую область вместе с семьей
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Семья из Екатеринбурга восстанавливает ферму в Шадринском муниципальном округе Курганской области. Данная информация появилась на сайте областного правительства. «Александр Иванов переехал всей семьей из Екатеринбурга в село Верхозино Шадринского округа Курганской области, купив небольшой земельный участок под выращивание зерновых, технику и старое здание бывшей фермы. В текущем году [он] подготовил документы и подал заявку на получение гранта на развитие молочного животноводства по программе „Агростартап“», — указано в сообщении. С помощью четырех миллионов рублей его хозяйство «Новое время» приобрело новый трактор МТЗ, охладитель молока и 25 голов нетелей молочного направления. В дальнейшем Иванов планирует увеличить поголовье скота до 200 единиц, модернизировать помещения фермы и построить дополнительные родильный и доильный залы. Также семейство хочет заняться переработкой производимого молока и делать сыр с маслом. Фермеры планируют продавать молочную продукцию и мясные полуфабрикаты в Курганской и Свердловской областях. «Со стороны правительства области департамент АПК и Фонда развития АПК готовы оказывать всю необходимую поддержку», — прокомментировал директор департамента АПК Павел Кощеев. Ранее житель Ямало-Ненецкого автономного округа Саиджалол Тошов переехал в село Камышевка Шатровского округа, чтобы заняться бизнесом. В августе в его хозяйстве насчитывалось 50 голов крупного рогатого скота и столько же овец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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