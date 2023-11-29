Глава Татарстана Минниханов передал подарки курганским погорельцам

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов передал в качестве подарка лыжи погорельцам из села Юлдус Курганской области. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.
«Раис (глава) Республики Татарстан вручил лыжи школьникам села Юлдус (Ичкен) Курганской области», — говорится в сообщении. До этого из Татарстана школьникам дарили велосипеды, рюкзаки со школьными принадлежностями и ноутбуки учителям.
Также погорельцам из села Юлдус татарские бизнесмены и компании бесплатно построили десятки жилых домов. Населенный пункт регулярно посещает вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, который лично контролирует ход восстановления села. На постоянной основе погорельцам помогают гуманитарной помощью: привозят стройматериалы, технику и продукты питания.
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