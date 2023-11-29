29 ноября 2023

Глава Татарстана Минниханов передал подарки курганским погорельцам

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Лыжи. Тюмень, лыжная база, зима, лыжи, спорт, лыжные ботинки, лыжные крепления, лыжный спорт
Глава Татарстана Минниханов подарил школьникам из Юлдуса лыжи Фото:
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов передал в качестве подарка лыжи погорельцам из села Юлдус Курганской области. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.

«Раис (глава) Республики Татарстан вручил лыжи школьникам села Юлдус (Ичкен) Курганской области», — говорится в сообщении. До этого из Татарстана школьникам дарили велосипеды, рюкзаки со школьными принадлежностями и ноутбуки учителям.

Также погорельцам из села Юлдус татарские бизнесмены и компании бесплатно построили десятки жилых домов. Населенный пункт регулярно посещает вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, который лично контролирует ход восстановления села. На постоянной основе погорельцам помогают гуманитарной помощью: привозят стройматериалы, технику и продукты питания.

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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов передал в качестве подарка лыжи погорельцам из села Юлдус Курганской области. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. «Раис (глава) Республики Татарстан вручил лыжи школьникам села Юлдус (Ичкен) Курганской области», — говорится в сообщении. До этого из Татарстана школьникам дарили велосипеды, рюкзаки со школьными принадлежностями и ноутбуки учителям. Также погорельцам из села Юлдус татарские бизнесмены и компании бесплатно построили десятки жилых домов. Населенный пункт регулярно посещает вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, который лично контролирует ход восстановления села. На постоянной основе погорельцам помогают гуманитарной помощью: привозят стройматериалы, технику и продукты питания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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