Глава Татарстана Минниханов передал подарки курганским погорельцам

30 ноября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Глава Татарстана Минниханов подарил школьникам из Юлдуса лыжи Фото: Анастасия Богданова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов передал в качестве подарка лыжи погорельцам из села Юлдус Курганской области. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. «Раис (глава) Республики Татарстан вручил лыжи школьникам села Юлдус (Ичкен) Курганской области», — говорится в сообщении. До этого из Татарстана школьникам дарили велосипеды, рюкзаки со школьными принадлежностями и ноутбуки учителям. Также погорельцам из села Юлдус татарские бизнесмены и компании бесплатно построили десятки жилых домов. Населенный пункт регулярно посещает вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, который лично контролирует ход восстановления села. На постоянной основе погорельцам помогают гуманитарной помощью: привозят стройматериалы, технику и продукты питания.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов передал в качестве подарка лыжи погорельцам из села Юлдус Курганской области. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. «Раис (глава) Республики Татарстан вручил лыжи школьникам села Юлдус (Ичкен) Курганской области», — говорится в сообщении. До этого из Татарстана школьникам дарили велосипеды, рюкзаки со школьными принадлежностями и ноутбуки учителям. Также погорельцам из села Юлдус татарские бизнесмены и компании бесплатно построили десятки жилых домов. Населенный пункт регулярно посещает вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, который лично контролирует ход восстановления села. На постоянной основе погорельцам помогают гуманитарной помощью: привозят стройматериалы, технику и продукты питания.