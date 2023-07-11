Власти Татарстана подарили тракторы погорельцам из курганского села Юлдус. Фото

12 июля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Правительство Татарстана передало жителям села Юлдус тракторы МТЗ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Министерство сельского хозяйства Республики Татарстан передало тракторы пострадавшим в пожарах жителям села Юлдус Курганской области. Ключи от техники местным фермерам вручил вице-премьер Василь Шайхразиев, который приехал 12 июля в регион с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. В масштабном пожаре в Юлдусе сгорело более 200 жилых домов, погибли семь человек. «В рамках рабочей поездки в пострадавшую от пожара деревню Юлдус Курганской области заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев вручил местным фермерам ключи от подаренных минсельхозом республики тракторов МТЗ, спецтехники для обработки земли и уборки урожая», — говорится на сайте конгресса. Также Шайхразиев принял участие в торжественном мероприятии в сельской школы с участием детей, их родителей и учителей села Юлдус. От Всемирного конгресса татар школьникам были подарены велосипеды, рюкзаки и форма. Кроме того, семьям, чьи дети учатся в школе, подарили холодильники. Ранее URA.RU писало, что вице-премьер Татарстана приехал в Курганскую область с рабочим визитом. Василь Шайхразиев посетил в селе Юлдус мечеть и принял участие в открытии нового ФАПа вместе с заместителями губернатора региона Константином Ермаковым и Натальей Кириловой. Также чиновник из Татарстана планирует посетить свадьбу молодой пары. Это уже третий визит Шайхразиева в село Юлдус после масштабного пожара. Он обещал посещать регион каждый месяц, чтобы контролировать ход восстановительных работ. Мнисельхоз Татарстана подарил жителям села Юлдус тракторы для обратки земли и уборки урожая Фото: Всемирный конгресс татар Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство сельского хозяйства Республики Татарстан передало тракторы пострадавшим в пожарах жителям села Юлдус Курганской области. Ключи от техники местным фермерам вручил вице-премьер Василь Шайхразиев, который приехал 12 июля в регион с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. В масштабном пожаре в Юлдусе сгорело более 200 жилых домов, погибли семь человек. «В рамках рабочей поездки в пострадавшую от пожара деревню Юлдус Курганской области заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев вручил местным фермерам ключи от подаренных минсельхозом республики тракторов МТЗ, спецтехники для обработки земли и уборки урожая», — говорится на сайте конгресса. Также Шайхразиев принял участие в торжественном мероприятии в сельской школы с участием детей, их родителей и учителей села Юлдус. От Всемирного конгресса татар школьникам были подарены велосипеды, рюкзаки и форма. Кроме того, семьям, чьи дети учатся в школе, подарили холодильники. Ранее URA.RU писало, что вице-премьер Татарстана приехал в Курганскую область с рабочим визитом. Василь Шайхразиев посетил в селе Юлдус мечеть и принял участие в открытии нового ФАПа вместе с заместителями губернатора региона Константином Ермаковым и Натальей Кириловой. Также чиновник из Татарстана планирует посетить свадьбу молодой пары. Это уже третий визит Шайхразиева в село Юлдус после масштабного пожара. Он обещал посещать регион каждый месяц, чтобы контролировать ход восстановительных работ.