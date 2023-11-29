В Екатеринбурге озвучили сумму, которую потратят на реконструкцию цирка

На реконструкцию цирка в Екатеринбурге потратят 2,4 млрд рублей

30 ноября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Цирк откроется лишь в 2025 году Фото: Размик Закарян © URA.RU На реконструкцию цирка в Екатеринбурге, которую начали зимой 2023 года, заложили бюджет в 2,4 млрд рублей, однако сумма может вырасти. Об этом сообщила директор цирка Тамара Бортникова. «Реконструкция цирка проводится в рамках национальной программы „Культура“. Ранее озвученный бюджет составлял 2,4 млрд рублей. Насколько сейчас изменилась сумма, нам пока достоверно неизвестно. Об этом знает подрядчик. Уже после новогодних гастролей мы сможем озвучить подробности, потому что сейчас новогодняя суета», — рассказала Бортникова на пресс-конференции в ТАСС. Она также уточнила, что общая площадь реконструкции составит более 20 тысяч квадратных метров. «Сейчас уже почти закончены все подготовительные работы в помещениях и прилегающей территории», — заявила директор. Проект реконструкции цирка представили зимой 2022 года. В обновленном помещении появятся модульный бассейн, который будут убирать, когда в нем не будет необходимости, отремонтированный музей, буфет, на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову. Также будут построены новые помещения для содержания животных, а в зале сократится количество мест — с 2460 до 2000, но кресла станут шире и удобнее. Интерьер будет выполнен в бело-зеленом цвете, на крыше здания появится смотровая площадка и новая подсветка. Реконструкция будет проходить до 2025 года, свои двери цирк закрыл 22 января 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На реконструкцию цирка в Екатеринбурге, которую начали зимой 2023 года, заложили бюджет в 2,4 млрд рублей, однако сумма может вырасти. Об этом сообщила директор цирка Тамара Бортникова. «Реконструкция цирка проводится в рамках национальной программы „Культура“. Ранее озвученный бюджет составлял 2,4 млрд рублей. Насколько сейчас изменилась сумма, нам пока достоверно неизвестно. Об этом знает подрядчик. Уже после новогодних гастролей мы сможем озвучить подробности, потому что сейчас новогодняя суета», — рассказала Бортникова на пресс-конференции в ТАСС. Она также уточнила, что общая площадь реконструкции составит более 20 тысяч квадратных метров. «Сейчас уже почти закончены все подготовительные работы в помещениях и прилегающей территории», — заявила директор. Проект реконструкции цирка представили зимой 2022 года. В обновленном помещении появятся модульный бассейн, который будут убирать, когда в нем не будет необходимости, отремонтированный музей, буфет, на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову. Также будут построены новые помещения для содержания животных, а в зале сократится количество мест — с 2460 до 2000, но кресла станут шире и удобнее. Интерьер будет выполнен в бело-зеленом цвете, на крыше здания появится смотровая площадка и новая подсветка. Реконструкция будет проходить до 2025 года, свои двери цирк закрыл 22 января 2023 года.