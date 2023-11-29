Здание в ЯНАО не досчитается этажей после жалоб жильцов соседних домов

В Ноябрьске строители готовы снизить количество этажей в строящемся доме

30 ноября 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске дом может не досчитаться этажей из-за жалоб жильцов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) строительная компания ЖСК «Старт» готова снизить количество этажей строящегося дома из-за жалоб жильцов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Застройщиком принято решение внести изменения в проектную документацию строящегося объекта и снизить количество этажей будущего здания с четырех до двух из-за жалоб жильцов на то, что дом закрывает им вид из окна. В настоящий момент построен второй этаж дома, далее стройка пока не производится. В первой декаде декабря проектная документация должна быть направлена на экспертизу», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Как пояснил собеседник, в текущем году по жалобе жильцов окружной службой госстройнадзора проводились внеплановые проверки строительной документации и действий застройщика. Были выявлены нарушения техники безопасности при проведении работ, а нарушений, затрагивающих интересы жильцов соседних домов не найдено. В городском суде Ноябрьска зарегистрировано гражданское дело от группы жильцов дома по улице Космонавтов, 35, которые просят признать строительство дома незаконным. Очередное заседание по делу пройдет 1 декабря. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Ноябрьска. Там предложили дождаться официальных решений экспертизы. Ранее URA.RU рассказало, что жильцы дома по улице Космонавтов, 35 считают, что строители нарушают их права. По их мнению, строящийся рядом дом находится слишком близко к окнам квартир и ухудшает дневное освещение жилых помещений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ноябрьске (ЯНАО) строительная компания ЖСК «Старт» готова снизить количество этажей строящегося дома из-за жалоб жильцов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Застройщиком принято решение внести изменения в проектную документацию строящегося объекта и снизить количество этажей будущего здания с четырех до двух из-за жалоб жильцов на то, что дом закрывает им вид из окна. В настоящий момент построен второй этаж дома, далее стройка пока не производится. В первой декаде декабря проектная документация должна быть направлена на экспертизу», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. Как пояснил собеседник, в текущем году по жалобе жильцов окружной службой госстройнадзора проводились внеплановые проверки строительной документации и действий застройщика. Были выявлены нарушения техники безопасности при проведении работ, а нарушений, затрагивающих интересы жильцов соседних домов не найдено. В городском суде Ноябрьска зарегистрировано гражданское дело от группы жильцов дома по улице Космонавтов, 35, которые просят признать строительство дома незаконным. Очередное заседание по делу пройдет 1 декабря. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу администрации Ноябрьска. Там предложили дождаться официальных решений экспертизы. Ранее URA.RU рассказало, что жильцы дома по улице Космонавтов, 35 считают, что строители нарушают их права. По их мнению, строящийся рядом дом находится слишком близко к окнам квартир и ухудшает дневное освещение жилых помещений.