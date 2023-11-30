Молдавия снова заговорила о выводе российских войск из Приднестровья

30 ноября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

По словам Попеску, вывод войск РФ может создать условия для решения конфликта в Приднестровье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Молдавия хочет призвать Россию вывести свои войска с территории Приднестровья. Делегация государства объявит об этом на ежегодной встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. Такое заявление сделал министр иностранных дел Молдавии и европейской интеграции Николай Попеску. «Подтвердил необходимость безоговорочного вывода войск Российской Федерации с нашей территории», — заявил Попеску в своем telegram-канале . Он добавил, что это создаст благоприятные условия, в которых будет разрешен приднестровский конфликт. Ранее министр сообщил, что проведет несколько встреч с коллегами из стран Евросоюза. По его мнению, данные переговоры смогут обеспечить поддержку на следующих этапах процесса вступления Молдовы в состав ЕС. Известно, что миротворцы РФ были введены в Приднестровье после подписания с Молдавией соглашения по мирному урегулированию конфликта на приднестровской территории. Соглашение было подписано 21 июля 1992 года. Данное действие позволило остановить бои между полицией Молдавии и ополчение Приднестровья. В нынешний момент военные России вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья помогают поддерживать мир в регионе. Также в регионе находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ). Они охраняют склады с несколькими тысячами тонн боеприпасов. Кроем того, они поддерживают миротворцев, оказавшихся в блокаде из-за того, что Украина перекрыла пути их снабжения. На данный момент Молдавия настаивает на выводе ОГРВ и предлагает заменить миротворцев РФ на гражданскую миссию с международным мандатом. Но Тирасполь против этой замены. Власти города напомнили о том, что подобная миссия в 1992 году не смогла предотвратить вооруженный конфликт. Ранее сообщалось, что миротворцы России могут быть выведены с территории Приднестровья только с согласия властей республики. Но власти отказались давать это согласие, заявили в министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Позже представитель МИД РФ Марии Захаровой заявила об уверенности в том, что при выводе миротворцев с территории Молдавии будет подорвана работа над решением приднестровских проблем. Однако президент Молдавии Майя Санду считает, что только вывод войск России может решить конфликт в Приднестровье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Молдавия хочет призвать Россию вывести свои войска с территории Приднестровья. Делегация государства объявит об этом на ежегодной встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. Такое заявление сделал министр иностранных дел Молдавии и европейской интеграции Николай Попеску. «Подтвердил необходимость безоговорочного вывода войск Российской Федерации с нашей территории», — заявил Попеску в своем telegram-канале. Он добавил, что это создаст благоприятные условия, в которых будет разрешен приднестровский конфликт. Ранее министр сообщил, что проведет несколько встреч с коллегами из стран Евросоюза. По его мнению, данные переговоры смогут обеспечить поддержку на следующих этапах процесса вступления Молдовы в состав ЕС. Известно, что миротворцы РФ были введены в Приднестровье после подписания с Молдавией соглашения по мирному урегулированию конфликта на приднестровской территории. Соглашение было подписано 21 июля 1992 года. Данное действие позволило остановить бои между полицией Молдавии и ополчение Приднестровья. В нынешний момент военные России вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья помогают поддерживать мир в регионе. Также в регионе находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ). Они охраняют склады с несколькими тысячами тонн боеприпасов. Кроем того, они поддерживают миротворцев, оказавшихся в блокаде из-за того, что Украина перекрыла пути их снабжения. На данный момент Молдавия настаивает на выводе ОГРВ и предлагает заменить миротворцев РФ на гражданскую миссию с международным мандатом. Но Тирасполь против этой замены. Власти города напомнили о том, что подобная миссия в 1992 году не смогла предотвратить вооруженный конфликт. Ранее сообщалось, что миротворцы России могут быть выведены с территории Приднестровья только с согласия властей республики. Но власти отказались давать это согласие, заявили в министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Позже представитель МИД РФ Марии Захаровой заявила об уверенности в том, что при выводе миротворцев с территории Молдавии будет подорвана работа над решением приднестровских проблем. Однако президент Молдавии Майя Санду считает, что только вывод войск России может решить конфликт в Приднестровье.