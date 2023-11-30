Молдавия снова заговорила о выводе российских войск из Приднестровья

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По словам Попеску, вывод войск РФ может создать условия для решения конфликта в Приднестровье Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Приднестровье

Молдавия хочет призвать Россию вывести свои войска с территории Приднестровья. Делегация государства объявит об этом на ежегодной встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. Такое заявление сделал министр иностранных дел Молдавии и европейской интеграции Николай Попеску.

«Подтвердил необходимость безоговорочного вывода войск Российской Федерации с нашей территории», — заявил Попеску в своем telegram-канале. Он добавил, что это создаст благоприятные условия, в которых будет разрешен приднестровский конфликт.

Ранее министр сообщил, что проведет несколько встреч с коллегами из стран Евросоюза. По его мнению, данные переговоры смогут обеспечить поддержку на следующих этапах процесса вступления Молдовы в состав ЕС.

Известно, что миротворцы РФ были введены в Приднестровье после подписания с Молдавией соглашения по мирному урегулированию конфликта на приднестровской территории. Соглашение было подписано 21 июля 1992 года. Данное действие позволило остановить бои между полицией Молдавии и ополчение Приднестровья. В нынешний момент военные России вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья помогают поддерживать мир в регионе.

Также в регионе находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ). Они охраняют склады с несколькими тысячами тонн боеприпасов. Кроем того, они поддерживают миротворцев, оказавшихся в блокаде из-за того, что Украина перекрыла пути их снабжения. На данный момент Молдавия настаивает на выводе ОГРВ и предлагает заменить миротворцев РФ на гражданскую миссию с международным мандатом. Но Тирасполь против этой замены. Власти города напомнили о том, что подобная миссия в 1992 году не смогла предотвратить вооруженный конфликт.

Ранее сообщалось, что миротворцы России могут быть выведены с территории Приднестровья только с согласия властей республики. Но власти отказались давать это согласие, заявили в министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Позже представитель МИД РФ Марии Захаровой заявила об уверенности в том, что при выводе миротворцев с территории Молдавии будет подорвана работа над решением приднестровских проблем. Однако президент Молдавии Майя Санду считает, что только вывод войск России может решить конфликт в Приднестровье.

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Молдавия хочет призвать Россию вывести свои войска с территории Приднестровья. Делегация государства объявит об этом на ежегодной встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. Такое заявление сделал министр иностранных дел Молдавии и европейской интеграции Николай Попеску. «Подтвердил необходимость безоговорочного вывода войск Российской Федерации с нашей территории», — заявил Попеску в своем telegram-канале. Он добавил, что это создаст благоприятные условия, в которых будет разрешен приднестровский конфликт. Ранее министр сообщил, что проведет несколько встреч с коллегами из стран Евросоюза. По его мнению, данные переговоры смогут обеспечить поддержку на следующих этапах процесса вступления Молдовы в состав ЕС. Известно, что миротворцы РФ были введены в Приднестровье после подписания с Молдавией соглашения по мирному урегулированию конфликта на приднестровской территории. Соглашение было подписано 21 июля 1992 года. Данное действие позволило остановить бои между полицией Молдавии и ополчение Приднестровья. В нынешний момент военные России вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья помогают поддерживать мир в регионе. Также в регионе находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ). Они охраняют склады с несколькими тысячами тонн боеприпасов. Кроем того, они поддерживают миротворцев, оказавшихся в блокаде из-за того, что Украина перекрыла пути их снабжения. На данный момент Молдавия настаивает на выводе ОГРВ и предлагает заменить миротворцев РФ на гражданскую миссию с международным мандатом. Но Тирасполь против этой замены. Власти города напомнили о том, что подобная миссия в 1992 году не смогла предотвратить вооруженный конфликт. Ранее сообщалось, что миротворцы России могут быть выведены с территории Приднестровья только с согласия властей республики. Но власти отказались давать это согласие, заявили в министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Позже представитель МИД РФ Марии Захаровой заявила об уверенности в том, что при выводе миротворцев с территории Молдавии будет подорвана работа над решением приднестровских проблем. Однако президент Молдавии Майя Санду считает, что только вывод войск России может решить конфликт в Приднестровье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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