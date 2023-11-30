Кириенко вручил орден губернатору Пермского края Махонину. Инсайд URA.RU подтвердился

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ПМЭФ-2021, первый день. Кириенко, Швыдкой, Конов. Санкт-Петербург, кириенко сергей
Сергей Кириенко передал награду президента пермскому губернатору (архивное фото) Фото:

Первый замглавы администрации Президента РФ Сергей Кириенко вручил Орден Дружбы губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Об этом глава Прикамья сообщил в соцсетях.

«Получил Орден Дружбы из рук первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Владиленовича Кириенко. Это большая честь для меня, благодарен Владимиру Владимировичу Путину за доверие», — написал Махонин в Telegram. Губернатор отметил, что это «признание заслуг всего Пермского края в деле восстановления Северодонецка».

О том, что Махонин получит орден из рук Кириенко источники URA.RU рассказывали ранее. Указ о награждении президент РФ Владимир Путин подписал в августе. Источники URA.RU связывали вручение награды со вкладом Прикамья в восстановление городов в новых регионах России.

Сергей Кириенко и Дмитрий Махонин с орденом
Сергей Кириенко и Дмитрий Махонин с орденом

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Первый замглавы администрации Президента РФ Сергей Кириенко вручил Орден Дружбы губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Об этом глава Прикамья сообщил в соцсетях. «Получил Орден Дружбы из рук первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Владиленовича Кириенко. Это большая честь для меня, благодарен Владимиру Владимировичу Путину за доверие», — написал Махонин в Telegram. Губернатор отметил, что это «признание заслуг всего Пермского края в деле восстановления Северодонецка». О том, что Махонин получит орден из рук Кириенко источники URA.RU рассказывали ранее. Указ о награждении президент РФ Владимир Путин подписал в августе. Источники URA.RU связывали вручение награды со вкладом Прикамья в восстановление городов в новых регионах России.
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