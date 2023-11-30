Сергей Кириенко передал награду президента пермскому губернатору (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый замглавы администрации Президента РФ Сергей Кириенко вручил Орден Дружбы губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Об этом глава Прикамья сообщил в соцсетях.

«Получил Орден Дружбы из рук первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Владиленовича Кириенко. Это большая честь для меня, благодарен Владимиру Владимировичу Путину за доверие», — написал Махонин в Telegram. Губернатор отметил, что это «признание заслуг всего Пермского края в деле восстановления Северодонецка».

О том, что Махонин получит орден из рук Кириенко источники URA.RU рассказывали ранее. Указ о награждении президент РФ Владимир Путин подписал в августе. Источники URA.RU связывали вручение награды со вкладом Прикамья в восстановление городов в новых регионах России.