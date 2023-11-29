29 ноября 2023

Десятки тракторов вывели на уборку снега в Кургане. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане убирают последствия снегопада Фото:

В Кургане на уборку снега вывели десятки тракторов и другой спецтехники. Об этом сообщает администрация города в соцсетях.

«На улицах работают три уборочные колонны из 6-7 машин, которые подметают проезжую часть по всем закрепленным маршрутам. Всего на проезжую часть выведено 30 единиц техники. На тротуарной части в разных районах города работают 19 тракторов» сообщается в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Ночью планируют вывести для уборки снега 40 единиц техники и 15 дорожных рабочих.

Ранее URA.RU писало, что ГИБДД предупредила курганских водителей об опасности на дорогах из-за гололедицы и мокрого снега. Также власти просили курганцев отказаться от дальних поездок из-за ухудшения видимости из-за туманов.

Власти Кургана вывели на уборку снега десятки тракторов и спецмашин
Власти Кургана вывели на уборку снега десятки тракторов и спецмашин
Фото:
Спецтехника занимается расчисткой улиц и дорог
Спецтехника занимается расчисткой улиц и дорог
Фото:
Ночью планируют вывести для уборки снега 40 единиц техники и 15 рабочих
Ночью планируют вывести для уборки снега 40 единиц техники и 15 рабочих
Фото:

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В Кургане на уборку снега вывели десятки тракторов и другой спецтехники. Об этом сообщает администрация города в соцсетях. «На улицах работают три уборочные колонны из 6-7 машин, которые подметают проезжую часть по всем закрепленным маршрутам. Всего на проезжую часть выведено 30 единиц техники. На тротуарной части в разных районах города работают 19 тракторов» сообщается в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Ночью планируют вывести для уборки снега 40 единиц техники и 15 дорожных рабочих. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД предупредила курганских водителей об опасности на дорогах из-за гололедицы и мокрого снега. Также власти просили курганцев отказаться от дальних поездок из-за ухудшения видимости из-за туманов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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