В Кургане убирают последствия снегопадаФото: Екатерина Сычкова
В Кургане на уборку снега вывели десятки тракторов и другой спецтехники. Об этом сообщает администрация города в соцсетях.
«На улицах работают три уборочные колонны из 6-7 машин, которые подметают проезжую часть по всем закрепленным маршрутам. Всего на проезжую часть выведено 30 единиц техники. На тротуарной части в разных районах города работают 19 тракторов» сообщается в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Ночью планируют вывести для уборки снега 40 единиц техники и 15 дорожных рабочих.
В Кургане на уборку снега вывели десятки тракторов и другой спецтехники. Об этом сообщает администрация города в соцсетях. «На улицах работают три уборочные колонны из 6-7 машин, которые подметают проезжую часть по всем закрепленным маршрутам. Всего на проезжую часть выведено 30 единиц техники. На тротуарной части в разных районах города работают 19 тракторов» сообщается в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Ночью планируют вывести для уборки снега 40 единиц техники и 15 дорожных рабочих. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД предупредила курганских водителей об опасности на дорогах из-за гололедицы и мокрого снега. Также власти просили курганцев отказаться от дальних поездок из-за ухудшения видимости из-за туманов.