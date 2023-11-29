Десятки тракторов вывели на уборку снега в Кургане. Фото, видео

30 ноября 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

В Кургане убирают последствия снегопада Фото: Екатерина Сычкова В Кургане на уборку снега вывели десятки тракторов и другой спецтехники. Об этом сообщает администрация города в соцсетях. «На улицах работают три уборочные колонны из 6-7 машин, которые подметают проезжую часть по всем закрепленным маршрутам. Всего на проезжую часть выведено 30 единиц техники. На тротуарной части в разных районах города работают 19 тракторов» сообщается в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Ночью планируют вывести для уборки снега 40 единиц техники и 15 дорожных рабочих. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД предупредила курганских водителей об опасности на дорогах из-за гололедицы и мокрого снега. Также власти просили курганцев отказаться от дальних поездок из-за ухудшения видимости из-за туманов. Власти Кургана вывели на уборку снега десятки тракторов и спецмашин Фото: группа «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-69217442_55007 Спецтехника занимается расчисткой улиц и дорог Фото: группа «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-69217442_55007 Ночью планируют вывести для уборки снега 40 единиц техники и 15 рабочих Фото: группа «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-69217442_55007

В Кургане на уборку снега вывели десятки тракторов и другой спецтехники. Об этом сообщает администрация города в соцсетях. «На улицах работают три уборочные колонны из 6-7 машин, которые подметают проезжую часть по всем закрепленным маршрутам. Всего на проезжую часть выведено 30 единиц техники. На тротуарной части в разных районах города работают 19 тракторов» сообщается в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Ночью планируют вывести для уборки снега 40 единиц техники и 15 дорожных рабочих. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД предупредила курганских водителей об опасности на дорогах из-за гололедицы и мокрого снега. Также власти просили курганцев отказаться от дальних поездок из-за ухудшения видимости из-за туманов.