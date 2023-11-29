29 ноября 2023

Научную работу в «СПИД-Центре» в ЯНАО признали лучшей в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , аптечка антиспид, спид, анти-спид
Окружной СПИД-Центр изучал лекарственную устойчивость ВИЧ Фото:

По итогам Всероссийского конкурса «Лучший СПИД-Центр 2023» в номинации «Лучшая научная работа» победили ученые Ямальского отделения. Окружной СПИД-Центр изучал лекарственную устойчивость ВИЧ среди инфицированного коренного и пришлого населения, рассказали в окружном департаменте здравоохранения.

«Полученные результаты были использованы не только для подбора схем антиретровирусной терапии, но и для выстраивания эффективной системы управления эпидпроцессом на Ямале», — подчеркивается в сообщении. Исследования велись совместно с Российским Центром освоения Арктики.

Главный врач окружного Центра СПИД Людмила Волова выразила благодарность организаторам Всероссийского конкурса за отмеченные достижения и высокую оценку труда ее коллег. Медучреждение становится ежегодным призером конкурса Минздрава России в течении семи лет.

Недавно URA.RU сообщало, при каких заболеваниях жители ЯНАО могут получить бесплатные лекарства. Бесплатные медикаменты предусмотрены в том числе для граждан с ВИЧ.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По итогам Всероссийского конкурса «Лучший СПИД-Центр 2023» в номинации «Лучшая научная работа» победили ученые Ямальского отделения. Окружной СПИД-Центр изучал лекарственную устойчивость ВИЧ среди инфицированного коренного и пришлого населения, рассказали в окружном департаменте здравоохранения. «Полученные результаты были использованы не только для подбора схем антиретровирусной терапии, но и для выстраивания эффективной системы управления эпидпроцессом на Ямале», — подчеркивается в сообщении. Исследования велись совместно с Российским Центром освоения Арктики. Главный врач окружного Центра СПИД Людмила Волова выразила благодарность организаторам Всероссийского конкурса за отмеченные достижения и высокую оценку труда ее коллег. Медучреждение становится ежегодным призером конкурса Минздрава России в течении семи лет. Недавно URA.RU сообщало, при каких заболеваниях жители ЯНАО могут получить бесплатные лекарства. Бесплатные медикаменты предусмотрены в том числе для граждан с ВИЧ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...