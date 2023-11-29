Научную работу в «СПИД-Центре» в ЯНАО признали лучшей в России

30 ноября 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Окружной СПИД-Центр изучал лекарственную устойчивость ВИЧ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По итогам Всероссийского конкурса «Лучший СПИД-Центр 2023» в номинации «Лучшая научная работа» победили ученые Ямальского отделения. Окружной СПИД-Центр изучал лекарственную устойчивость ВИЧ среди инфицированного коренного и пришлого населения, рассказали в окружном департаменте здравоохранения. «Полученные результаты были использованы не только для подбора схем антиретровирусной терапии, но и для выстраивания эффективной системы управления эпидпроцессом на Ямале», — подчеркивается в сообщении. Исследования велись совместно с Российским Центром освоения Арктики. Главный врач окружного Центра СПИД Людмила Волова выразила благодарность организаторам Всероссийского конкурса за отмеченные достижения и высокую оценку труда ее коллег. Медучреждение становится ежегодным призером конкурса Минздрава России в течении семи лет. Недавно URA.RU сообщало, при каких заболеваниях жители ЯНАО могут получить бесплатные лекарства. Бесплатные медикаменты предусмотрены в том числе для граждан с ВИЧ.

По итогам Всероссийского конкурса «Лучший СПИД-Центр 2023» в номинации «Лучшая научная работа» победили ученые Ямальского отделения. Окружной СПИД-Центр изучал лекарственную устойчивость ВИЧ среди инфицированного коренного и пришлого населения, рассказали в окружном департаменте здравоохранения. «Полученные результаты были использованы не только для подбора схем антиретровирусной терапии, но и для выстраивания эффективной системы управления эпидпроцессом на Ямале», — подчеркивается в сообщении. Исследования велись совместно с Российским Центром освоения Арктики. Главный врач окружного Центра СПИД Людмила Волова выразила благодарность организаторам Всероссийского конкурса за отмеченные достижения и высокую оценку труда ее коллег. Медучреждение становится ежегодным призером конкурса Минздрава России в течении семи лет. Недавно URA.RU сообщало, при каких заболеваниях жители ЯНАО могут получить бесплатные лекарства. Бесплатные медикаменты предусмотрены в том числе для граждан с ВИЧ.