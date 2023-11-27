27 ноября 2023

Как жителям ЯНАО получить бесплатные лекарства

Жители ЯНАО могут получить льготные лекарства
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ямала могут получить бесплатные медицинские препараты Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 77 тысяч льготников. Они обеспечиваются бесплатными лекарствами согласно своему диагнозу. URA.RU рассказывает о том, кто может получить льготные медикаменты, а также к кому необходимо обратиться за оформлением рецептов на лекарственные средства.

Кому положены бесплатные лекарства

На обеспечение льготными лекарствами имеют право:

  • дети из многодетных семей в возрасте до шести лет;
  • дети до 18 лет, страдающие психическими расстройствами;
  • дети первых трех лет жизни;
  • лица из числа коренных малочисленных народов Севера;
  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • реабилитированные лица;
  • граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий;
  • пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности;
  • лица, которые потеряли кормильца и имеют доход ниже величины прожиточного минимума.

Сейчас бесплатное обеспечение лекарствами доступно для детей участников военной спецоперации.

При каких заболеваниях предусмотрено льготное обеспечение лекарством

Бесплатные медикаменты предусмотрены для граждан с определенными заболеваниями:

  • инфаркт миокарда (первые шесть месяцев);
  • хронические и затяжные психические расстройства;
  • бронхиальная астма;
  • диабет;
  • туберкулез;
  • онкологические заболевания;
  • ДЦП;
  • гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии, за исключением гемофилии;
  • хронические заболевания кожи: дискоидная красная волчанка, склеродермия, пузырчатка;
  • муковисцидоз;
  • фенилкетонурия;
  • СПИД и ВИЧ;
  • ревматические заболевания: ревматизм, системная красная волчанка, болезнь Бехтерева;
  • рассеянный склероз;
  • болезнь Паркинсона;
  • сифилис;
  • глаукома, катаракта;
  • эпилепсия.

С полным перечнем заболеваний можно ознакомиться в законе 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе».

В связи с распространением в округе коронавирусной инфекции, больным выдаются бесплатные противовирусные и кроворазжижающие препараты.

Как получить бесплатные лекарства

Для начала следует прийти на прием к специалисту в медицинское учреждение по месту регистрации. Врач установит или подтвердит диагноз и основания для получения льготных медикаментов. Рецепт выдается сразу, в том числе в электронном виде. Получить лекарства по льготному рецепту можно в аптеках медицинских организаций.

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В Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 77 тысяч льготников. Они обеспечиваются бесплатными лекарствами согласно своему диагнозу. URA.RU рассказывает о том, кто может получить льготные медикаменты, а также к кому необходимо обратиться за оформлением рецептов на лекарственные средства. На обеспечение льготными лекарствами имеют право: Бесплатные медикаменты предусмотрены для граждан с определенными заболеваниями: С полным перечнем заболеваний можно ознакомиться в законе 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе». Для начала следует прийти на прием к специалисту в медицинское учреждение по месту регистрации. Врач установит или подтвердит диагноз и основания для получения льготных медикаментов. Рецепт выдается сразу, в том числе в электронном виде. Получить лекарства по льготному рецепту можно в аптеках медицинских организаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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