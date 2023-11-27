Как жителям ЯНАО получить бесплатные лекарства

Жители ЯНАО могут получить льготные лекарства

28 ноября 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Жители Ямала могут получить бесплатные медицинские препараты Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 77 тысяч льготников. Они обеспечиваются бесплатными лекарствами согласно своему диагнозу. URA.RU рассказывает о том, кто может получить льготные медикаменты, а также к кому необходимо обратиться за оформлением рецептов на лекарственные средства. Кому положены бесплатные лекарства На обеспечение льготными лекарствами имеют право: дети из многодетных семей в возрасте до шести лет;

дети до 18 лет, страдающие психическими расстройствами;

дети первых трех лет жизни;

лица из числа коренных малочисленных народов Севера;

ветераны Великой Отечественной войны;

реабилитированные лица;

граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий;

пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности;

лица, которые потеряли кормильца и имеют доход ниже величины прожиточного минимума. Сейчас бесплатное обеспечение лекарствами доступно для детей участников военной спецоперации. При каких заболеваниях предусмотрено льготное обеспечение лекарством Бесплатные медикаменты предусмотрены для граждан с определенными заболеваниями: инфаркт миокарда (первые шесть месяцев);

хронические и затяжные психические расстройства;

бронхиальная астма;

диабет;

туберкулез;

онкологические заболевания;

ДЦП;

гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии, за исключением гемофилии;

хронические заболевания кожи: дискоидная красная волчанка, склеродермия, пузырчатка;

муковисцидоз;

фенилкетонурия;

СПИД и ВИЧ;

ревматические заболевания: ревматизм, системная красная волчанка, болезнь Бехтерева;

рассеянный склероз;

болезнь Паркинсона;

сифилис;

глаукома, катаракта;

эпилепсия. С полным перечнем заболеваний можно ознакомиться в законе 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе». В связи с распространением в округе коронавирусной инфекции, больным выдаются бесплатные противовирусные и кроворазжижающие препараты. Как получить бесплатные лекарства Для начала следует прийти на прием к специалисту в медицинское учреждение по месту регистрации. Врач установит или подтвердит диагноз и основания для получения льготных медикаментов. Рецепт выдается сразу, в том числе в электронном виде. Получить лекарства по льготному рецепту можно в аптеках медицинских организаций.

В Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 77 тысяч льготников. Они обеспечиваются бесплатными лекарствами согласно своему диагнозу. URA.RU рассказывает о том, кто может получить льготные медикаменты, а также к кому необходимо обратиться за оформлением рецептов на лекарственные средства. На обеспечение льготными лекарствами имеют право: Бесплатные медикаменты предусмотрены для граждан с определенными заболеваниями: С полным перечнем заболеваний можно ознакомиться в законе 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе». Для начала следует прийти на прием к специалисту в медицинское учреждение по месту регистрации. Врач установит или подтвердит диагноз и основания для получения льготных медикаментов. Рецепт выдается сразу, в том числе в электронном виде. Получить лекарства по льготному рецепту можно в аптеках медицинских организаций.