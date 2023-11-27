Как жителям ЯНАО получить бесплатные лекарства

В Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано 77 тысяч льготников. Они обеспечиваются бесплатными лекарствами согласно своему диагнозу. URA.RU рассказывает о том, кто может получить льготные медикаменты, а также к кому необходимо обратиться за оформлением рецептов на лекарственные средства.
Кому положены бесплатные лекарства
На обеспечение льготными лекарствами имеют право:
- дети из многодетных семей в возрасте до шести лет;
- дети до 18 лет, страдающие психическими расстройствами;
- дети первых трех лет жизни;
- лица из числа коренных малочисленных народов Севера;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- реабилитированные лица;
- граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий;
- пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности;
- лица, которые потеряли кормильца и имеют доход ниже величины прожиточного минимума.
Сейчас бесплатное обеспечение лекарствами доступно для детей участников военной спецоперации.
При каких заболеваниях предусмотрено льготное обеспечение лекарством
Бесплатные медикаменты предусмотрены для граждан с определенными заболеваниями:
- инфаркт миокарда (первые шесть месяцев);
- хронические и затяжные психические расстройства;
- бронхиальная астма;
- диабет;
- туберкулез;
- онкологические заболевания;
- ДЦП;
- гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии, за исключением гемофилии;
- хронические заболевания кожи: дискоидная красная волчанка, склеродермия, пузырчатка;
- муковисцидоз;
- фенилкетонурия;
- СПИД и ВИЧ;
- ревматические заболевания: ревматизм, системная красная волчанка, болезнь Бехтерева;
- рассеянный склероз;
- болезнь Паркинсона;
- сифилис;
- глаукома, катаракта;
- эпилепсия.
С полным перечнем заболеваний можно ознакомиться в законе 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе».
В связи с распространением в округе коронавирусной инфекции, больным выдаются бесплатные противовирусные и кроворазжижающие препараты.
Как получить бесплатные лекарства
Для начала следует прийти на прием к специалисту в медицинское учреждение по месту регистрации. Врач установит или подтвердит диагноз и основания для получения льготных медикаментов. Рецепт выдается сразу, в том числе в электронном виде. Получить лекарства по льготному рецепту можно в аптеках медицинских организаций.
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