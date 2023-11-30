Рада выступила за запрет любых выборов на Украине

30 ноября 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Выборы на Украине пройдут только через полгода после отмены военного положения Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фракции Верховной Рады Украины выступили за запрет проведения любых выборов на территории страны во время военного положения. Об этом говорится в документе, который называется «Выводы, принятые во время девятого „Диалога Жана Моне“». «Все фракции и группы Верховной Рады подписали документ, в котором говорится, что выборов в Украине (ни президентских, ни парламентских) до конца спецоперации быть не должно», — говорится в документе, который опубликован на сайте парламента. В нем также утверждается, что выборы будут проведены после отмены военного положения в стране не менее, чем через полгода. Проект документа «Выводы, принятые во время девятого „Диалога Жана Моне“» сформирован на встрече с Европарламентом. Она проходила с 10 по 12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области. На встрече присутствовали представители всех групп и фракций Верховной рады. Главой прибывшей делегации от Евроструктуры стал бывший президент Европарламента Пэт Коксом. Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в 2024 году ни парламентских, ни президентских выборов на Украине не будет. Он также высказал мнение, что за проведение выборов выступают только одиночные политики. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обеспокоен вероятностью своего проигрыша на президентских выборах в стране, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фракции Верховной Рады Украины выступили за запрет проведения любых выборов на территории страны во время военного положения. Об этом говорится в документе, который называется «Выводы, принятые во время девятого „Диалога Жана Моне“». «Все фракции и группы Верховной Рады подписали документ, в котором говорится, что выборов в Украине (ни президентских, ни парламентских) до конца спецоперации быть не должно», — говорится в документе, который опубликован на сайте парламента. В нем также утверждается, что выборы будут проведены после отмены военного положения в стране не менее, чем через полгода. Проект документа «Выводы, принятые во время девятого „Диалога Жана Моне“» сформирован на встрече с Европарламентом. Она проходила с 10 по 12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области. На встрече присутствовали представители всех групп и фракций Верховной рады. Главой прибывшей делегации от Евроструктуры стал бывший президент Европарламента Пэт Коксом. Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в 2024 году ни парламентских, ни президентских выборов на Украине не будет. Он также высказал мнение, что за проведение выборов выступают только одиночные политики. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обеспокоен вероятностью своего проигрыша на президентских выборах в стране, передает RT.